O Instituto de Cardiologia receberá do Ministério da Saúde o repasse emergencial de R$ 15,3 milhões. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (30) pelo ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, em reunião com prefeitos para anunciar a destinação de recursos para municípios atingidos pelas chuvas e enchentes no Estado. O aporte foi publicado no Diário Oficial da União do dia 20 deste mês, mas a liberação ainda terá, nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro, uma cerimônia no Centro Cultural Rubem Rodrigues, localizado na instituição de saúde.