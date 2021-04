Entrevista à Rádio Gaúcha “O risco de morrer de covid-19 é muito maior", compara diretora-assistente da OMS ao falar de efeitos adversos de vacina da AstraZeneca Em entrevista a à Rádio Gaúcha, no programa Gaúcha Atualidade, Mariângela Simão reiterou posição do órgão sobre uso do imunizantes, suspendo em alguns países