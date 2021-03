Combate à pandemia "Quando vemos um paciente se despedir do familiar ao telefone, todos morremos um pouquinho", diz médico do Hospital de Clínicas Fabiano Nagel, chefe da Unidade de Gestão de Paciente Crítico do hospital da Capital, falou sobre o desgaste físico e emocional de profissionais da saúde na linha de frente contra a covid-19