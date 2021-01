Saúde infantil Rara e sem motivo para deixar de ir à escola: médicos explicam a síndrome ligada à covid-19 que afeta crianças Das 47,9 mil crianças e jovens de até 19 anos infectados por coronavírus no Rio Grande do Sul, 25 tiveram a doença, que surge semanas após a infecção com o Sars-Cov-2