Caxias do Sul "Antes de entrar em coma, ele estava muito arrependido", diz filho de paciente que recebeu plasma para tratar coronavírus Victor Veloso Mendez fez a transfusão no sábado. "Ele falou chorando com a minha mãe, dizendo que se arrependia, porque era um dos que não acreditavam em isolamento social", diz filho