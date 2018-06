UMA SEMANA DEPOIS Dois postos de saúde de Caxias ainda têm vacinações suspensas por conta do temporal Unidades Básicas da Saúde (UBSs) de Vila Cristina e do Bairro Planalto ainda enfrentam problemas; UBSs dos bairros Pioneiro e São José devem retomar as vacinações na tarde desta segunda-feira(18)