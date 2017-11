Nos próximos 15 dias, 20 agentes de saúde passarão a integrar novas equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Caxias do Sul e oito agentes vão a atuar no combate a endemias. Conforme a Secretaria de Recursos Humanos, os profissionais realizaram processo seletivo em janeiro de 2015.

Os agentes vão ser deslocados para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Tijuca, Mariani, Planalto, Planalto Rio Branco e Desvio Rizzo. Neste último, duas equipes irão trabalhar. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as ESFs são compostas por, no mínimo, um médico, um enfermeiro, um técnico ou auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Todos têm carga de 40 horas de trabalho semanal. O município possui atualmente 24 UBSs com 41 equipes deste tipo. Com a contratação dos novos funcionários, a cobertura na atenção básica de saúde vai passar de 29% para cerca de 35% no município.