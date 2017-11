Orientação recorrente de nutricionistas e médicos, a leitura de rótulos dos alimentos nem sempre é uma tarefa fácil. Trazendo dados difíceis de compreender e variações nas indicações de quantidades nutricionais, muitas vezes os dados mais confundem do que auxiliam. Atentas à mudança nos hábitos alimentares de parte da população e à busca por mais informações sobre o que se consome, as indústrias alimentícias e de bebidas trabalham no desenvolvimento de um novo modelo de rotulagem. A proposta foi apresentada à imprensa em evento promovido pela Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia) em outubro.