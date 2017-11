Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O Centro Especializado de Saúde (CES) de Caxias do Sul amplia o horário de atendimento a partir desta quarta-feira (01), mas sem aumento do número de consultas prestadas. A mudança inclui a alteração da agenda dos médicos de seis especialidades, incluindo o final da tarde. O atendimento no CES passa a ser das 7h às 18h45. Antes, encerrava às 16h.

A diretora do CES, Lauren Moreira, explica que o objetivo é reduzir o número de faltas de pacientes. A média das seis especialidades contempladas é de 20% de ausências. A alteração abrange principalmente a área pediátrica. O entendimento da Secretaria da Saúde é que os pais deixavam de levar as crianças para as consultas com especialistas para evitar faltas no trabalho.

Os horários no final da tarde passam a ser possíveis para ortopedia, dermatologia, nefrologia pediátrica, endocrinologia pediátrica, gastroenterologia pediátrica e pneumologia pediátrica. São mais de 400 consultas prestadas nessas especialidades por semana. As consultas no CES são agendadas por meio dos postos de saúde, que fazem o encaminhamento.

Outra novidade é que exames solicitados pelos médicos agora podem ser agendados no próprio CES, sem que o paciente tenha que ir ao posto de saúde. Apenas exames mais caros terão de passar pela central de regulação, explica Lauren. As consultas para mostrar os exames também serão todas agendadas no próprio CES, independente do tempo de espera.