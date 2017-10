No centro, o paciente será atendido por um técnico, que irá conectá-lo diretamente a médicos oftalmologistas do Hospital Moinhos de Ventos de Porto Alegre, que irão realizar o diagnóstico via internet, por meio de aparelhos de última geração. Depois disso, o profissional, que estará na capital, prescreve tratamento ou não. Além disso, em caso de necessidade, o paciente já sai do centro de teleoftalmologia com encaminhamento para adquirir óculos de grau de forma gratuita.