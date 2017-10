Um ambiente para crianças que estão em tratamento contra o câncer brincarem foi inaugurado no Hospital Geral, em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (25). Conforme Sandro Junqueira, diretor do hospital, atualmente cerca de 20 crianças podem usufruir do Espaço Kids, que conta com brinquedos e materiais lúdicos.