Dois medicamentos não estão disponíveis na rede pública de Caxias do Sul. O fornecedor de estrogênios conjugados com 0,625 mg não fez a entrega e foi notificado pela Secretaria da Saúde. A empresa que deveria abastecer o SUS com frascos de 100 ml de Metronidazol oral 40 mg/ml solicitou o cancelamento de contrato e a licitação teve de ser reencaminhada.