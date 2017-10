Bruna Marquezine, Angélica, Grazi Massafera, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são alguns dos clientes da lista estrelada do personal trainer Chico Salgado. De passagem por Porto Alegre para a inauguração do segundo estúdio da profissional Claudia Fachin, o embaixador do aparelho miha bodytech deu algumas dicas para quem quer chegar com tudo em cima para o verão. E o melhor: não tem segredo!