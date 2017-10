Uma agência de publicidade do Recife fez um anúncio para incentivar as mulheres a realizar a mamografia, mas comparou o exame a tirar nudes (fotos nuas). O material foi criticado nas redes, e a empresa admitiu ter errado.

Uma foto da página foi compartilhada por um designer no Twitter, em que os internautas criticaram e expressaram indignação. Na página oficial da agência no Facebook, a equipe diz ter errado e pede desculpas pelo "título, no mínimo, insensível".