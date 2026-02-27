Hospital amplia capacidade de atendimento oncológico no Noroeste gaúcho

Autoridades participaram de inauguração da nova estrutura para atendimento oncológico. HCI / Divulgação

O Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) inaugurou oficialmente no sábado (21) seu novo Acelerador Linear e um moderno equipamento de Braquiterapia, que passam a integrar o Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) da instituição — o único localizado no interior do Rio Grande do Sul.

O investimento total foi de R$ 16 milhões. Desse montante, R$ 13 milhões foram destinados à aquisição do Acelerador Linear, sendo R$ 10 milhões provenientes do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e R$ 3 milhões de recursos próprios do HCI.

Outros R$ 3 milhões foram investidos na aquisição do equipamento de Braquiterapia, com recursos captados por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), iniciativa que permite a destinação de recursos de empresas, via dedução do Imposto de Renda, para projetos voltados ao tratamento do câncer.

A aquisição representa um importante avanço na qualificação do atendimento oncológico, com potencial para dobrar a capacidade de atendimentos, ampliando o acesso, a precisão terapêutica e o cuidado oferecido aos pacientes da região.

Segundo o presidente do HCI, Douglas Prestes Uggeri, a chegada dos novos equipamentos reforça o compromisso do hospital com a inovação e a segurança no tratamento oncológico.

— O acelerador é um dos equipamentos mais modernos do Sul do país, e tornará as sessões de radioterapia ainda mais seguras e ágeis em nosso hospital, tanto para pacientes do SUS quanto para convênios. A luta por esse novo acelerador linear começou em 2023, com grande empenho do nosso diretor de Relações Institucionais, Allan Fonseca, e o apoio de importantes parceiros — afirmou.

Agora, o equipamento passa por um processo de comissionamento técnico, treinamento das equipes e validações regulatórias — etapas necessárias para garantir a segurança e a precisão dos tratamentos. A previsão é de que o acelerador linear entre em pleno funcionamento ainda neste mês.

Modalidade avançada de tratamento

Já o equipamento de Braquiterapia, destinado principalmente ao tratamento do câncer de colo do útero no CACON, também representa um avanço importante na ampliação das terapias disponíveis no hospital. A braquiterapia é uma modalidade avançada de radioterapia que utiliza fontes radioativas posicionadas diretamente no interior do tumor ou em sua proximidade, permitindo a aplicação de doses elevadas de radiação de forma altamente localizada.

Essa técnica possibilita tratar o tumor com grande precisão, reduzindo a exposição dos tecidos e órgãos saudáveis ao redor, o que contribui para aumentar a eficácia do tratamento e diminuir efeitos colaterais.

Com esse método, segundo o coordenador do Serviço de Radioterapia do HCI, radio-oncologista Tadeu Ludwig Nascimento, será possível aumentar a dose de radiação diretamente no tumor, otimizando os resultados terapêuticos e reduzindo impactos em estruturas saudáveis.

— Essa aquisição representa um ganho significativo na luta contra o câncer. Mais do que um novo equipamento, é uma ferramenta fundamental que potencializa as chances de cura, especialmente nos casos de tumores ginecológicos, como o câncer de colo de útero. Além disso, trata-se de um procedimento geralmente realizado em poucas sessões, permitindo que a paciente retorne para casa no mesmo dia. É um avanço que reforça o compromisso do HCI com a excelência no cuidado oncológico — complementa Nascimento.

Resultados otimizados

Conforme o presidente do HCI, Douglas Prestes Uggeri, a incorporação das duas tecnologias coloca o hospital entre os serviços oncológicos mais bem equipados do país.

— Já contamos com equipes altamente qualificadas. Nosso compromisso é oferecer também as melhores condições tecnológicas para que esses profissionais possam desenvolver seu trabalho, levando o que há de mais moderno e eficiente no tratamento oncológico à população e cumprindo nosso propósito de salvar vidas — destaca.

Referência em alta complexidade para mais de 280 municípios da macrorregião, o HCI atende cerca de 3,6 milhões de gaúchos. A instituição abriga o único Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) do interior do Estado, com média de 7,7 mil atendimentos mensais realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ampliação da estrutura oncológica

A inauguração dos novos equipamentos integra um conjunto de investimentos que marcam o início de 2026 para o HCI e reforçam a capacidade de atendimento oncológico da instituição aos mais de 280 municípios da região atendida pelo hospital.

Durante a agenda de inauguração, o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, participou do ato oficial e conheceu a estrutura do hospital, referência em alta complexidade para milhares de pacientes da macrorregião.

Na ocasião, Sales também visitou o espaço onde será construído o Centro Avançado de Atendimento à Criança e ao Adolescente Mauricio de Sousa, projeto que contará com o apoio do Ministério da Saúde e que pretende ampliar a assistência pediátrica especializada na região.