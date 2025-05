Unimed busca 98 novos médicos para atuarem nos vales do Taquari, Rio Pardo e região do Jacuí  

Com 54 anos de história, Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo é a maior cooperativa de saúde do mundo. Unimed VTRP / Divulgação

Reconhecida nos anos de 2023 e 2024 como a melhor operadora de planos de saúde do Brasil, a Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo (Unimed VTRP) está com as inscrições abertas para seu sexto edital para seleção de novos cooperados. São 98 vagas, de 22 diferentes especialidades.

Com inscrições 100% on-line, o processo seletivo é conduzido pela Fundatec e baseia-se em critérios técnicos, com prova de conhecimentos gerais sobre Legislação, Cooperativismo, Saúde Suplementar e conhecimentos específicos de cada especialidade, análise documental e prova de títulos.

Os candidatos devem acessar o site da Unimed VTRP para obter as informações preliminares e serem direcionados à plataforma de inscrições e ao edital.

As inscrições se encerram em 02/06 às 17h, médicos de todo o Brasil podem participar.

As especialidades buscadas pelo Unimed VTRP em seu sexto processo seletivo são: Anestesiologia, Cirurgia Vascular, Cirurgia Pediátrica, Clínica Médica, Coloproctologia, Dermatologia, Endocrinologia e Metabologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia, Medicina da Família e Comunidade, Medicina do Trabalho, Medicina Intensiva, Nefrologia, Neurologia, Neurologia Pediátrica, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Pediatria, Psiquiatria e Reumatologia.

O presidente da Unimed VTRP, médico Neori Gusson, explicou os propósitos para a ampliação do número de cooperados. "Nosso desejo é que possamos ‘cuidar uns dos outros’. Mais do que apenas palavras, acreditamos que isso representa uma maneira de pensar e agir em sociedade. Os médicos que participarem do nosso processo verão como traduzimos o propósito em ações com cooperados e com nosso demais públicos de relacionamento. Somos movidos pelo propósito de cuidar” – salienta.

Ademais, a Diretora de Desenvolvimento da Unimed VTRP e médica Cynthia Caetano acrescenta: “Essa é uma oportunidade ímpar para alavancar a carreira médica. A Unimed VTRP é um ambiente rico em aprendizado e desenvolvimento profissional. Participar deste edital é o primeiro passo para integrar uma equipe dedicada ao cuidado e à saúde dos clientes. Além disso, a Cooperativa oferece capacitações que permitem aos médicos aprimorar suas habilidades e conhecimentos, possibilitando a participação em jornadas que os tornam profissionais ainda mais completos”.

Médicos com interesse em manter seu cadastro na Cooperativa, também podem acessar o site para obter mais informações ou entrar em contato com a área de Gestão de Cooperados, por meio do WhatsApp (51) 99720-4975.

Vales: região de prosperidade e alto desenvolvimento socioeconômico

Com mais de 240 mil vidas em sua carteira de clientes, sendo 170 mil pessoas atendidas por planos de saúde assistenciais a Unimed VTRP abrange uma área de 59 municípios nos vales do Taquari, Rio Pardo e região do Jacuí.

Região com alto grau de industrialização e desenvolvimento, os vales têm como cidades polo Lajeado e Santa Cruz do Sul. Lajeado, por exemplo, foi recentemente classificada como a cidade mais desenvolvida do Rio Grande do Sul e a 11ª no Brasil pelo Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que avalia o desenvolvimento socioeconômico dos municípios.

Este índice, que considera indicadores de Emprego e Renda, Educação e Saúde, atribuiu a Lajeado uma nota de 0,8680, um resultado que a coloca em uma posição de destaque em nível nacional.

Santa Cruz do Sul está entre as 50 melhores cidades para viver no Brasil em levantamento realizado pelo jornal Gazeta do Povo, do Paraná. A pesquisa levou em consideração 21 indicadores em áreas como saúde, educação, segurança, economia e infraestrutura urbana. Santa Cruz do Sul foi o único município gaúcho figurando no ranking de 50 cidades e 4º melhor entre os sete ranqueados dos três estados do Sul.

Vagas por especialidade e cidade de atuação:

Anestesiologia (4 vagas)

Estrela (1), Taquari (1), Teutônia (2).

Cirurgia Vascular (4 vagas)

Encantado (1), Estrela (1), Lajeado (1), Região do Jacuí (1).

Cirurgia Pediátrica (2 vagas)

(Requer atendimento hospitalar e de urgência e emergência)

Santa Cruz do Sul (2).

Clínica Médica (3 vagas)

Arroio do Meio (2), Encantado (1).

Coloproctologia (3 vagas)

Santa Cruz do Sul (1), Teutônia (1), Venâncio Aires (1).

Endocrinologia e Metabologia (9 vagas)

Estrela (1), Lajeado (3), Santa Cruz do Sul (3), Teutônia (1), Venâncio Aires (1).

Gastroenterologia (3 vagas)

Encantado (1), Lajeado (1), Venâncio Aires (1).

Ginecologia e Obstetrícia (4 vagas)

(Requer atendimento hospitalar)

Encantado (1), Estrela (2), Venâncio Aires (1).

Hematologia e Hemoterapia (2 vagas)

Santa Cruz do Sul (1), Venâncio Aires (1).

Medicina da Família e Comunidade (6 vagas)

Estrela (1), Lajeado (2), Santa Cruz do Sul (2), Teutônia (1).

Medicina do Trabalho (4 vagas)

Anta Gorda (1), Arvorezinha (1), Barão do Triunfo (1), Muçum (1).

Medicina Intensiva (2 vagas)

Santa Cruz do Sul (1), Teutônia (1).

Nefrologia (1 vaga)

Encantado (1).

Neurologia (4 vagas)

Teutônia (1), Região do Jacuí (1).

Neurologia Pediátrica (4 vagas)

Lajeado (2), Santa Cruz do Sul (2).

Ortopedia e Traumatologia (4 vagas)

Estrela (1), Santa Cruz do Sul (2), Teutônia (1).

Otorrinolaringologia (3 vagas)

(Requer atendimento hospitalar de urgência e emergência)

Lajeado (2), Teutônia (1).

Oftalmologia (3 vagas)

Arroio do Meio (1), Encantado (1), Teutônia (1).

Pediatria (14 vagas)

Encantado (2), Estrela (2), Lajeado (2), Taquari (2), Teutônia (2), Venâncio Aires (2), Região do Jacuí (2).

Psiquiatria (15 vagas)

Arroio do Meio (2), Encantado (2), Estrela (2), Lajeado (2), Rio Pardo (1), Santa Cruz do Sul (2), Taquari (1), Teutônia (1), Venâncio Aires (1), Região do Jacuí (1).

Reumatologia (3 vagas)