Salute completa 30 anos, recebe prêmio e abre unidades no RS

Unidade de Viamão da Salute. Salute / Divulgação

O número de clínicas populares aumentou em razão da alta demanda por atendimento médico especializado e de qualidade. Segundo pesquisa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, entre 2018 e 2022, o aumento foi de 200%.

Apesar do crescimento recente do setor, uma marca segue consolidada na memória dos gaúchos há décadas: a Salute. No ano em que completa 30 anos, em julho, a empresa recebeu o prêmio Top of Mind, reconhecimento que reforça a qualidade dos serviços prestados. Na pesquisa, liderou as lembranças dos consumidores na categoria de saúde, com 16,7% das menções.

A empresa vive momento de ascensão e inaugurou unidades no Centro de Porto Alegre e em Viamão, ampliando a presença na Região Metropolitana: em Gravataí, Alvorada, Canoas e Cachoeirinha. Atualmente, a Salute conta com dez unidades no Rio Grande do Sul. Novas inaugurações estão previstas para os próximos meses.

O serviço de saúde soma 50 mil assinantes, realiza mais de 450 mil atendimentos por ano e conta com mais de 600 colaboradores, sendo 200 médicos especialistas em várias áreas da medicina.

— Conseguimos mostrar que é possível pagar um valor justo por um atendimento médico de qualidade — afirma o CEO da Salute, Rafael Sá.

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Reconhecimento dos gaúchos

O Top of Mind é concedido pelo Grupo Amanhã com base em uma pesquisa realizada junto aos consumidores. O prêmio reconhece as marcas mais lembradas de forma espontânea, sem estímulos de marketing, e funciona como um indicativo da força da marca e da fidelização do público.



Para Sá, receber o reconhecimento foi motivo de orgulho. Segundo ele, a conquista reforça ainda mais o compromisso da empresa com a qualidade dos serviços prestados.

— Nunca concorremos a prêmios, porque acreditamos no trabalho e deixamos o reconhecimento vir de quem realmente importa: nossos clientes. Esse prêmio aumenta mais a nossa responsabilidade daqui para a frente.

Na avaliação do CEO, o sucesso da marca é resultado de uma série de fatores, com destaque para o atendimento prestado aos pacientes.

— É uma combinação de muitos fatores. O principal é a forma como atendemos nossos clientes, que são a nossa maior fonte de captação de novos pacientes por meio da indicação. Também contribuem nossas clínicas modernas, confortáveis e bem localizadas, além dos investimentos em mídia, que reforçam nossa presença tanto no ambiente digital quanto nos canais tradicionais.

Saiba mais sobre o serviço no canal do YouTube da Salute

História de 30 anos

A Salute atua no segmento de saúde desde 1996, quando foi fundada com a proposta de oferecer atendimento de alto padrão de forma simples e acessível. Em julho de 2026, completa 30 anos de história.

Com foco no cuidado humanizado, a clínica se destaca pela equipe qualificada, uso de tecnologia integrada e atendimento eficiente, evitando procedimentos desnecessários. Ao longo de sua trajetória, a Salute também contribuiu com projetos sociais e comunitários, reforçando seu compromisso com a saúde e qualidade de vida da população.

Sá reforça a evolução e expansão do negócio ao longo dos anos.

— Tivemos atualizações e evoluções. As pessoas que nos procuram estão, muitas vezes, doentes. Precisam de carinho, atenção, de um ambiente agradável, bem localizado, completo, com ótimos profissionais. Fazemos a mesma coisa há 30 anos, apenas de forma mais tecnológica, com mais processo, mais gestão.

Como funciona a assinatura Salute?

A Salute atua com a proposta de oferecer atendimento de alto padrão de forma simples e acessível. O modelo é baseado em assinatura mensal com valores entre R$ 34 e R$ 79 por pessoa. Pela modalidade, o assinante tem acesso imediato e facilitado a consultas em mais de 30 especialidades médicas, como clínica geral, pediatria, cardiologia e psiquiatria. Além disso, a assinatura também oferece atendimento odontológico completo, mais de 1 mil opções de exames com preços exclusivos e pronto atendimento 24 horas.