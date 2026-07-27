Dor no quadril: conheça as principais causas e os tratamentos disponíveis

Victor Dezotti atua no tratamento das doenças do quadril. Mariana Korman / Divulgação

Cerca de 10 milhões de brasileiros convivem com dores no quadril. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a condição é mais frequente em mulheres e em pessoas acima dos 60 anos, além de estar associada a fatores como obesidade, sedentarismo e diabetes. Mais do que provocar dor, porém, a doença pode comprometer significativamente a autonomia e a qualidade de vida.

— Em um primeiro momento, as dores reduzem a mobilidade da articulação do quadril e dificultam atividades básicas do dia a dia, como vestir uma meia, colocar uma calça, sentar, levantar ou entrar e sair do carro. Com o tempo, essas limitações também podem afetar a saúde mental, pois muitos pacientes passam a viver em função da dor e das restrições — alerta o ortopedista e traumatologista Victor Dezotti, com atuação focada em cirurgia do quadril.

Principais causas

As dores no quadril podem ter diferentes origens. Segundo Dezotti, a causa mais comum é a artrose, caracterizada pelo desgaste da cartilagem da articulação. Em seguida, aparecem as bursites e tendinites, processos inflamatórios que também comprometem a região.

— Já entre pacientes mais jovens e de meia-idade, uma condição merece atenção: o impacto femoroacetabular. Ele ocorre quando há contato anormal entre a cabeça do fêmur e a cavidade do quadril (acetábulo), podendo causar dor e limitação dos movimentos, bem como causar um desgaste da articulação mais precoce — explica o especialista.

Para identificar a origem do problema, o diagnóstico começa no consultório com a anamnese — análise do histórico e dos sintomas relatados pelo paciente — e uma avaliação física detalhada. A investigação é complementada por exames de imagem, que ajudam a confirmar o diagnóstico e definir o tratamento mais adequado.

Tratamentos disponíveis

O tratamento das doenças que afetam o quadril varia de acordo com a gravidade do quadro e o impacto que os sintomas causam na rotina do paciente. Conforme Dezotti, a abordagem costuma seguir uma progressão em três etapas:

Fisioterapia e mudanças no estilo de vida

Indicada para casos iniciais a intermediários, inclui fortalecimento muscular, exercícios de alongamento e mobilidade, além de adaptações no estilo de vida para aliviar os sintomas e preservar a função da articulação;

Infiltração

Pode ser recomendada quando a doença apresenta evolução leve a moderada e o tratamento inicial não é suficiente para controlar a dor e melhorar a mobilidade;

Cirurgia

A prótese de quadril passa a ser considerada quando as demais abordagens deixam de apresentar resultados ou quando o paciente apresenta comprometimento importante da qualidade de vida e das atividades básicas do dia a dia.

Cirurgia como solução

Quando a cirurgia passa a ser indicada, é comum surgirem dúvidas. Isso porque, apesar dos avanços da medicina, a prótese de quadril ainda é cercada por mitos.

Um dos principais equívocos é acreditar que a prótese de quadril seja indicada apenas para idosos. Segundo Dezotti, a evolução das técnicas cirúrgicas, dos implantes e dos cuidados médicos ampliou as possibilidades de tratamento, permitindo que pacientes mais jovens também sejam beneficiados quando há indicação clínica.

— Outro mito comum está relacionado à longevidade das próteses. Antigamente, acreditava-se que duravam entre 10 e 15 anos. Hoje, sabemos que isso mudou. Um estudo publicado este ano na revista científica The Lancet mostrou que mais de 90% das próteses de boa qualidade permanecem em funcionamento por mais de 30 anos. Esse é um dado muito importante para tranquilizar os pacientes — afirma o especialista.

É válido destacar também que, embora o tempo de recuperação varie conforme a condição clínica de cada paciente e o grau da doença, o processo costuma ser mais rápido do que muitos imaginam:

Primeiros dias – o paciente já pode ficar em pé e caminhar com auxílio de andador ou muletas

o paciente já pode ficar em pé e caminhar com auxílio de andador ou muletas Entre uma e três semanas – a fisioterapia passa a fazer parte da rotina de recuperação e o uso de andador ou muletas ainda é recomendado, na maioria dos casos;

a fisioterapia passa a fazer parte da rotina de recuperação e o uso de andador ou muletas ainda é recomendado, na maioria dos casos; Entre quatro e oito semanas – paciente já consegue caminhar sem auxílio e retomar atividades físicas de forma adaptada, sempre com orientação profissional;

paciente já consegue caminhar sem auxílio e retomar atividades físicas de forma adaptada, sempre com orientação profissional; A partir de três meses – ocorre a recuperação funcional, permitindo o retorno gradual às atividades do dia a dia.

Quando procurar um especialista

Nem toda dor no quadril exige tratamento cirúrgico, mas alguns sintomas indicam que é hora de buscar avaliação médica. Para Dezotti, o principal sinal de alerta é a dor persistente, que não melhora com as medidas iniciais ou se intensifica ao longo de semanas ou meses.

— Pacientes que sofreram uma queda, sobretudo idosos, mesmo de pequena altura, e apresentam dor no quadril também devem procurar atendimento. Nesses casos, o ideal é que a avaliação seja feita imediatamente, em um serviço de emergência — orienta o profissional.