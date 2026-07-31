Doctor Clin completa 30 anos e eterniza sua trajetória em livro comemorativo

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Operadora de saúde gaúcha completa 30 anos. Chris Jung / Divulgação

Uma empresa gaúcha, familiar e próxima das pessoas. Foi assim que Marcelo Dietrich, diretor e fundador da Doctor Clin, definiu a operadora durante a comemoração dos 30 anos da empresa. Realizado na última quinta-feira (16), em Novo Hamburgo, o evento reuniu médicos, parceiros, colaboradores e autoridades para celebrar uma trajetória construída com proximidade, confiança e compromisso com a saúde dos gaúchos.

Ao longo de três décadas, a Doctor Clin ampliou sua atuação no Rio Grande do Sul e consolidou sua presença no mercado de saúde suplementar. A trajetória da operadora foi marcada pela expansão da rede de atendimento, pela superação de desafios e pelo investimento na ampliação do acesso aos serviços de saúde.

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Para os próximos anos, o desejo de Dietrich é que a Doctor Clin continue crescendo e ampliando o acesso à saúde em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

— Posso dizer que gostamos muito do que fazemos e que seguiremos à frente da empresa por bastante tempo. Mas as coisas mudam tão rápido que pensar em um negócio para daqui a 30 anos é difícil. Para os próximos cinco anos, queremos interiorizar nossas operações e levar saúde para mais pessoas no Rio Grande do Sul. Aprendemos a fazer isso e podemos contribuir para ampliar o acesso à saúde — afirma.

Quem constrói essa história

Para marcar as três décadas de atuação, a operadora lançou o livro comemorativo Doctor Clin 30 anos & muitas histórias: ontem, hoje e sempre. Produzida pelo jornalista Marcelo Matusiak, a obra reúne relatos que retratam momentos marcantes da trajetória da empresa e seu impacto na vida de pacientes, colaboradores e parceiros. Ao todo, foram ouvidas 30 pessoas de diferentes perfis.

Uma dessas histórias é a de Bernardo, de 6 anos. Diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), o menino — carinhosamente chamado de Bê pela família — não interagia com os familiares nem respondia quando era chamado pelo nome até os dois anos de idade. Foi nesse período que a avó, Rosi Santos, e a mãe, Giule Ribeiro, perceberam que havia algo diferente em seu desenvolvimento.

Após o diagnóstico, a família iniciou uma jornada de acompanhamento com diferentes profissionais. Segundo Rosi, o cuidado recebido na Doctor Clin foi decisivo para o desenvolvimento de Bernardo e para os avanços conquistados ao longo do tratamento. Ela atribui essa evolução ao trabalho de uma equipe multiprofissional, formada por psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros especialistas.

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— Hoje o Bê já sabe quem ele é e está falando as primeiras palavras, algo que a gente achou que talvez nunca fosse acontecer. Eu o acompanho nas terapias e encontramos profissionais maravilhosos, que sempre disseram: "vamos fazer com segurança, vamos ajudá-lo a falar, vamos ajudá-lo a entender". Hoje, ele é uma criança com altas habilidades, e isso só foi possível graças a toda essa descoberta na Doctor Clin. Só temos a agradecer aos profissionais que encontramos. Não sei se foi sorte, mas fomos para o lugar certo quando mais precisávamos — relembra Rosi.

Foco no cuidado

Transformar vidas é algo que Elita Herrmann conhece bem. Diretora-executiva do Hospital Sapiranga, ela acompanha de perto uma parceria de longa data com a Doctor Clin, construída tanto na prestação de serviços de saúde quanto na oferta do plano aos colaboradores da instituição. Ao longo dos anos, essa relação tornou-se parte da rotina do hospital.

Recentemente, o benefício foi estendido aos cerca de 720 colaboradores do Hospital Sapiranga. Para Elita, a iniciativa amplia o acesso à saúde para profissionais que, muitas vezes, não teriam a oportunidade de contar com um plano fora do ambiente corporativo. A parceria também fortalece a atuação conjunta das duas instituições no atendimento à população de Sapiranga e do Vale do Paranhana.

— O que mais marca a nossa relação, como direção do hospital, é a proximidade com a Doctor Clin e com o Marcelo, que é uma pessoa muito humana, acessível e de fácil trato. Esse estreitamento se deve justamente a essa forma simples de se relacionar, que faz toda a diferença — avalia.

Prosperando o futuro

Fundada em 1º de junho de 1996, em Porto Alegre, a Doctor Clin construiu uma trajetória marcada por desafios, conquistas e expansão para diferentes cidades da Região Metropolitana. Ao longo dos anos, a operadora consolidou sua presença no mercado gaúcho ao combinar crescimento estruturado, proximidade com os beneficiários e compromisso com a qualidade assistencial.

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Entre 2011 e 2013, a empresa enfrentou um dos períodos mais delicados de sua história, marcado por desafios econômico-financeiros e pelo acompanhamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O cenário exigiu decisões difíceis, disciplina, reorganização interna e foco absoluto na continuidade da operação.

De acordo com Marcelo Dietrich, mais do que superar uma crise, aquele período impulsionou uma transformação cultural na Doctor Clin, fortalecendo valores como responsabilidade, resiliência e visão de longo prazo, que seguem presentes na gestão da empresa.

— De lá para cá, passamos a atuar com mais equilíbrio e visão de longo prazo. Construímos uma empresa que completa 30 anos, chegou a 40 unidades de atendimento, conta com hospital próprio e reúne os principais parceiros hospitalares do Estado. É uma empresa que nos orgulha muito — afirma.