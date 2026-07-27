Cateter hidrofílico: por que tecnologia ainda não chegou ao SUS 

O Conasems aconteceu na Fiergs e reuniu mais de 13 mil participantes. Coloplast / Divulgação

No Brasil, estima-se mais de 10 mil novos casos de lesão medular por ano. Entre as condições frequentemente associadas a esses pacientes está a retenção urinária, cujo tratamento mais difundido é o Cateterismo Intermitente Limpo (CIL), técnica indicada para esvaziar a bexiga quando a micção espontânea é insuficiente ou inexistente. O procedimento consiste na introdução de um cateter pela uretra, ou por um conduto cateterizável, para drenar a urina da bexiga, e deve ser realizado entre quatro e seis vezes ao dia, com cateteres de uso único, descartados após cada utilização.

Em 2019, o Ministério da Saúde incorporou ao SUS o cateter hidrofílico para atender pacientes com o distúrbio que afeta o controle da bexiga. Seis anos depois, porém, a tecnologia ainda não chega regularmente à maior parte dos pacientes. Isso porque o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), responsável por estabelecer os critérios de fornecimento do dispositivo na rede pública, ainda não foi regulamentado.

Com o objetivo de ampliar o debate sobre a distribuição do cateter hidrofílico pelo SUS e apresentar os benefícios da tecnologia em relação ao cateter de PVC, atualmente fornecido pela rede pública, a Coloplast participou do 39º Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), realizado em Porto Alegre de 12 a 15 de julho.

Roberto Costa, diretor de Acesso à Saúde da Coloplast Brasil, explica que a ampliação da distribuição do cateter hidrofílico pelo SUS ainda esbarra em dois desafios principais. O primeiro é técnico e financeiro, envolvendo a definição do impacto orçamentário e da viabilidade operacional da incorporação junto ao Ministério da Saúde, em propostas que já passaram por quatro revisões desde 2019. O segundo é político: segundo ele, a baixa visibilidade pública do tema gera baixo engajamento e menor retorno em capital político, dificultando a priorização da pauta.

— Embora o investimento estimado seja de pouco mais de R$ 200 milhões em cinco anos, ele é pequeno diante do orçamento anual do Ministério da Saúde, superior a R$ 200 bilhões. Além disso, o cateter hidrofílico pode reduzir custos evitáveis superiores a R$ 2 bilhões com infecções urinárias, hospitalizações e uso de antibióticos. Na prática, a tecnologia tende a se pagar ao diminuir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes — afirma o diretor.

Roberto Costa, diretor de Acesso à Saúde da Coloplast Brasil. Pâmela Maidana / Agência RBS

Apesar dos entraves burocráticos em nível nacional, alguns municípios já buscam alternativas para ampliar o acesso ao dispositivo. Em Foz do Iguaçu (PR), a Secretaria Municipal da Saúde já adquiriu cateteres hidrofílicos por meio de uma parceria com a Coloplast. Para o município, embora o custo de aquisição seja maior, o retorno para a saúde pública compensa o investimento.

Diferença entre os dispositivos

Atualmente, quem precisa utilizar um cateter para esvaziar a bexiga encontra no SUS apenas o modelo convencional, produzido em PVC. Esse dispositivo apresenta algumas limitações, pois exige lubrificação manual com gel ou glicerina, aumentando as chances de atrito durante a inserção. Além disso, por necessitar da lubrificação, requer maior manipulação, favorecendo o risco de contaminação. Como consequência, está associado a uma maior incidência de traumas uretrais e infecções urinárias recorrentes.

Já o cateter hidrofílico vem pronto para uso, com orifícios polidos e lubrificados. Produzido em poliuretano e revestido por uma camada hidrofílica uniforme, reduz o atrito tanto na inserção quanto na retirada. O formato também facilita o manuseio por pessoas com limitação dos movimentos das mãos, promovendo maior autonomia.

Segundo a empresa, o dispositivo apresenta menor risco de complicações, reduzindo a incidência de infecções urinárias em 54%, de traumas uretrais em 55% e de estenose uretral em 77%, além de diminuir dores e sangramentos. O cateter hidrofílico também favorece o esvaziamento completo da bexiga, reduzindo a urina residual e, consequentemente, a proliferação de bactérias.

Costa explica que os cateteres plásticos atualmente disponibilizados podem provocar microlesões na uretra, enquanto a tecnologia hidrofílica torna o procedimento mais seguro e confortável.

— Não se trata apenas do dispositivo. Precisamos olhar para esse paciente de forma integral. É importante entender como está a ingestão de líquidos, se ele está bebendo água adequadamente, se sabe utilizar o dispositivo e se realiza corretamente a higiene durante o procedimento — reforça.

Para quem usa

A ex-ginasta brasileira Laís Souza utiliza o cateter hidrofílico da Coloplast. Em 2014, a atleta sofreu um acidente durante um treinamento de esqui e ficou tetraplégica. Ela conheceu o dispositivo por indicação de amigos e o utiliza há nove anos.

Na prática, Laís explica que o cateter funciona como um "canudinho hidratado" introduzido pela uretra. Existem modelos com diferentes tamanhos e finalidades, incluindo versões femininas, masculinas e opções com ou sem bolsa coletora.