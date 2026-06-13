Por que a doação de sangue é tão importante para a saúde?

No inverno, doação de sangue reduz até 30% em comparação com o restante do ano. Andressa Costa / Agência RBS

A chegada do inverno traz um desafio que vai além das baixas temperaturas. Em meio ao aumento de doenças respiratórias e a menor circulação de pessoas, os hemocentros enfrentam uma queda significativa nas doações de sangue. Em alguns períodos, a redução pode chegar a 30% em comparação com o restante do ano.

Além de mobilizar a população para esse ato de solidariedade, o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, também levanta uma reflexão: por que, mesmo diante de uma necessidade constante, a doação de sangue ainda não se tornou um hábito para a maioria dos brasileiros?

Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. É a partir do sangue doado que são realizadas cirurgias de emergência, tratamentos oncológicos, partos de risco e atendimento diário de pacientes com doenças crônicas.

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Sandra Regina Santos da Silva é uma das pessoas que têm a vida transformada diariamente pela doação de sangue. A aposentada, de 72 anos, convive com diabetes e enfrenta uma rotina marcada por desafios de saúde. Moradora de Gravataí, tem apenas um rim e não possui bexiga. Desde fevereiro deste ano, realiza sessões de hemodiálise duas vezes por semana — procedimento que utiliza um equipamento para filtrar o sangue e substituir parte das funções desempenhadas pelos rins.

— No início, eu não sabia o que era o procedimento e, às vezes, era resistente a fazer. Agora, quando chega o dia da hemodiálise, já me arrumo cedo e fico esperando para ir à clínica. Toda vez que recebo sangue, sinto que ganho um pouquinho da minha vida de volta. Quando volto para casa, descanso um pouco, mas no dia seguinte já estou bem, graças a Deus — conta Sandra.

Como o sangue é utilizado

Depois da coleta, o sangue passa por um rigoroso processo de triagem. Cada bolsa é submetida a testes para identificar uma série de doenças, independentemente de o doador saber ou não se é portador delas. Nessa etapa, também são determinados o tipo sanguíneo e a presença de agentes infecciosos que possam contraindicar o uso do material.

O médico clínico geral cooperado da Unimed Porto Alegre Sergio Brodt explica que, após a aprovação nos testes, o sangue passa por uma etapa de fracionamento, na qual é separado em hemácias, plasma, plaquetas e crioprecipitado. Cada componente é acondicionado em bolsas estéreis e armazenado pelo banco de sangue, que distribui as unidades conforme a necessidade dos pacientes.

— Esses quatro hemocomponentes são utilizados diariamente em hospitais de alta demanda. Sem isso, as unidades de saúde não funcionam. Também trabalhamos em rede e compartilhamos estoques. Se faltam plaquetas em um hospital e há disponibilidade em outro, as unidades são encaminhadas. Existe uma central que faz todo esse controle para garantir que cada paciente receba o hemocomponente adequado quando necessário — afirma.

Como funciona a doação

O processo de doação de sangue é mais simples do que muitos imaginam. Em cerca de uma hora, qualquer pessoa apta pode concluir todas as etapas do procedimento: cadastro, pré-triagem — quando são verificados sinais vitais e níveis de hemoglobina para identificar possíveis casos de anemia —, entrevista clínica confidencial, coleta de sangue e, por fim, um lanche de recuperação antes da liberação.

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Homens podem doar sangue até quatro vezes por ano; mulheres, até três. Em ambos os casos, é necessário respeitar o intervalo mínimo entre as doações: 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

Onde doar

Em Porto Alegre, a unidade do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul atende para doação de sangue de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h e um sábado por mês, das 8h às 12h, na Avenida Bento Gonçalves, 3722. É necessário agendar pelo site.

Pelo site do Hemocentro também é possível agendar a doação nas cidades de Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Tramandaí. Hospitais em diversas cidades também são pontos de coleta. Confira na unidade de saúde do seu município. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 98405-4260.

Para onde vai uma única doação

Hemácias

Transportam oxigênio para todo o corpo:

cirurgias

traumas

anemias graves

Plaquetas

Fragmentos celulares que ajudam a coagulação:

pacientes com câncer

doenças hematológicas

Plasma

Parte líquida do sangue, rica em proteínas:

queimaduras

distúrbios de coagulação

produção de medicamentos

Doação exige mobilização

Ampliar o número de doadores de sangue é uma questão de saúde pública, e o incentivo à prática precisa ser contínuo. É o que defende o médico hematologista cooperado da Unimed Porto Alegre Antonio D'Almeida, que transformou esse compromisso em rotina: doa sangue três vezes por ano e leva seus alunos aos hemocentros como forma de estimular a prática desde a formação médica.

— Temos que liderar pelo exemplo. A mídia também tem um papel fundamental na divulgação dessa causa. Sempre que são mostradas histórias de pessoas que dependem de transfusões frequentes, a população se mobiliza — afirma.

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D´Almeida acredita que a informação é o principal caminho para construir uma cultura sólida de doação, transformando doadores ocasionais em regulares. Embora o percentual de doadores de repetição — aqueles que realizam pelo menos uma nova doação em até 13 meses — seja de 46,5% na rede pública e privada, segundo dados da Anvisa, o especialista avalia que ainda há espaço para ampliar esse índice.

— Existe uma deficiência até dos próprios bancos de sangue porque, muitas vezes, a pessoa faz uma doação e não recebe nenhum retorno ou agradecimento. É preciso pensar em estratégias para fidelizar esses doadores — avalia.

O que é mito e o que é verdade?

Muitas pessoas deixam de doar sangue por receio ou por informações incorretas que circulam há anos. Conhecer os critérios e entender como funciona o processo é fundamental para aumentar a segurança e a confiança dos doadores. Confira alguns dos principais mitos e verdades sobre a doação de sangue.

Doar sangue dói

Mito: o processo é seguro e rápido. Em geral, a pessoa sente apenas um leve desconforto no momento da picada da agulha.

Consumir álcool impede a doação

Verdade: é necessário aguardar pelo menos 12 horas após o consumo de bebida alcoólica para doar sangue. Em casos de ingestão mais elevada, o período de espera pode chegar a 24 horas.

Existe risco de contrair doenças durante a doação

Mito: todo o material utilizado na coleta é estéril, descartável e de uso único, eliminando o risco de contaminação.

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Menores de idade podem doar sangue

Verdade: jovens de 16 e 17 anos podem doar, desde que estejam aptos fisicamente e apresentem autorização formal dos responsáveis legais.

O organismo não repõe o sangue doado

Mito: os componentes do sangue são recuperados. O plasma é reposto em cerca de 24 horas, as hemácias em quatro semanas e os estoques de ferro levam de oito semanas (homens) a 12 semanas (mulheres) para normalizarem.

O organismo funciona normalmente após a doação

Verdade: o volume coletado não compromete a saúde do doador. No entanto, é importante respeitar o intervalo mínimo entre as doações: 60 dias para homens e 90 para mulheres.

Quem tem tatuagem pode doar sangue

Verdade: pessoas com tatuagens, piercings ou procedimentos de micropigmentação podem doar sangue, desde que aguardem o prazo geral de seis meses após a realização do procedimento.

Fonte: Ministério da Saúde

Quem pode doar sangue

Ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou por um responsável legal

Pesar, no mínimo, 50 kg, desconsiderando o peso das vestimentas

Não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos antes da doação

Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação

Não fumar por pelo menos duas horas antes da doação