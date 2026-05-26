Novo Hamburgo ganha empreendimento focado em longevidade para pessoas 60+

Empreendimento será lançado nesta terça-feira (26) em Novo Hamburgo. Unimed Vale do Sinos / Divulgação

A expectativa de vida da população brasileira está cada vez maior. Hoje, o país soma 33 milhões de idosos, conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Até 2070, a projeção é que pessoas com 60 anos ou mais representem 40% dos habitantes do Brasil. Com o avanço desse cenário, cresce também a procura por espaços que possibilitem viver a longevidade com respeito, conforto e segurança.

Foi a partir dessa necessidade de desenvolver soluções voltadas à longevidade, em prol do bem-estar e da qualidade de vida, que surgiu o Únicco Senior Living by Unimed. Localizado em Novo Hamburgo, o empreendimento, que será lançado nesta terça-feira (26), é um projeto da VS Empreendimentos, uma holding da Unimed Vale do Sinos, em parceria com a Andora Construções e Incorporações. Flávia Ribeiro, superintendente da VS Empreendimentos, explica que esse investimento faz parte de uma visão ampla de futuro que está conectada à saúde.

— Escolhemos trazer esse empreendimento para uma região de interesse urbano e estratégico, fatores que fazem toda a diferença, especialmente para as famílias. Ali, infraestrutura e natureza coexistem: o morador está inserido em um ecossistema completo de saúde, com o Complexo Hospitalar da Unimed Vale do Sinos a poucos passos. Mobilidade, excelência médica, desenvolvimento econômico, qualidade de vida e vínculo comunitário em um único lugar — diz Flávia.

O diferencial do local, como explica a coordenadora de Marketing da Unimed Vale do Sinos, Anelise Cornelius, é a combinação entre estrutura residencial, serviços de hospitalidade, suporte à saúde e a credibilidade da Unimed Vale do Sinos.

— O empreendimento foi planejado com acessibilidade, design universal, áreas comuns equipadas, espaços de convivência, piscina térmica acessível, academia, rooftop, terraços temáticos e estrutura voltada à segurança e autonomia do morador — detalha.

Ecossistema completo

O Únicco foi pensado para pessoas que desejam viver essa fase com independência, mas com acesso à estrutura, serviços e suporte adequados às suas necessidades. O espaço oferece unidades de longa permanência para idosos. Diferente de aluguéis comuns, nessa modalidade, além do local de moradia, o residente também tem direito a seis refeições diárias, fisioterapia, acompanhamento psicológico, academia, opções de entretenimento, entre outros serviços.

Conectado à natureza, Flávia ressalta que o local também conta com jardins sensoriais: um com horta e ervas; outro voltado aos sentidos, com fontes e materiais táteis; além de uma trilha para caminhada com árvores frutíferas. Todo o empreendimento foi preparado para às necessidades desse público, inclusive com acessibilidade para cadeira de rodas.

— Além da longa permanência, temos a curta permanência. Se a pessoa quiser passar apenas um feriado ou uma semana para conhecer a experiência, ela pode. Um diferencial que temos é que, se o idoso já possui cuidadoras em casa e quer ir para o Únicco, pode levá-las com ele. Nós também oferecemos adicionais, como o Day Use, no qual a pessoa pode adquirir, por exemplo, sessões de terapia que não estão disponíveis no plano básico — complementa.

Para morar ou investir

O Únicco Senior Living traz um novo conceito de moradia para o público 60+, reunindo 102 unidades residenciais, espaços comerciais e estacionamento. O empreendimento opera em dois formatos: aquisição imobiliária e modelo de operação assistida. No modelo imobiliário, qualquer pessoa pode comprar uma unidade para moradia própria, uso familiar ou investimento. Quem opta pelo investimento pode disponibilizar o imóvel para locação dentro do sistema do empreendimento, obtendo retorno por meio da valorização do metro quadrado e da renda de aluguel.

Já no modelo de operação assistida, após a comercialização total das unidades, os proprietários passam a integrar um grupo responsável pela gestão do negócio. Constituídos como empresa (CNPJ), eles contratam uma operadora especializada para administrar o empreendimento, captar moradores, gerenciar custos e receitas e prestar contas aos participantes. No Únicco, essa gestão será feita pela Domani, da VS Empreendimentos, com suporte assistencial das equipes da Unimed. A divulgação dos serviços começa seis meses antes da entrega das unidades, previstas para serem entregues em três anos.

Para o mercado, o projeto reforça o potencial do segmento de senior living, um dos que mais crescem no setor imobiliário brasileiro. Segundo Mauricio Thorell, representante comercial da Andora Construções e Incorporações, o Únicco Senior Living by Unimed surge como uma alternativa para quem busca diversificar o patrimônio com um ativo de longo prazo e alta demanda potencial.