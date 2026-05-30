Como os hábitos infantis impactam a vida adulta?

Hábitos saudáveis ajudam a garantir mais autonomia na velhice. Visual Generation / stock.adobe.com

Construir uma reserva financeira para garantir um envelhecimento mais tranquilo é um objetivo comum entre muitos brasileiros. Mas a lógica de planejamento para o futuro também pode ser aplicada à saúde. Desde a infância, hábitos saudáveis funcionam como uma espécie de “poupança muscular”, acumulando benefícios que ajudam a garantir mais autonomia, qualidade de vida e bem-estar na velhice.

Os impactos desse cuidado começam cedo e acompanham toda a trajetória até a vida adulta. Alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, sono de qualidade e acompanhamento médico desde os primeiros anos de vida contribuem diretamente para a prevenção de doenças e para uma vida mais saudável no futuro. Nesse processo, a pediatria — especialidade dedicada ao cuidado de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos — exerce papel fundamental como porta de entrada para o cuidado integral com a saúde.

Apesar da especialidade ser considerada uma das principais estratégias de prevenção para a vida adulta, é comum que o acompanhamento médico seja deixado de lado após os primeiros anos da criança. Segundo a médica pediatra cooperada da Unimed Porto Alegre Luiza Ruschel, durante a infância existe uma atenção maior por parte dos pais, especialmente em relação ao calendário vacinal, ao desenvolvimento infantil e à introdução alimentar.

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No entanto, esse cuidado costuma perder espaço na transição da adolescência para a vida adulta. Segundo Luiza, à medida que as responsabilidades aumentam, o autocuidado acaba sendo deixado em segundo plano, enquanto a atenção se volta principalmente para pessoas próximas, como os próprios filhos.

— O adulto acumula tarefas, o que dificulta esse autocuidado. Além disso, muitas pessoas têm medo de médico, não querem fazer exames e até evitam diagnósticos. Então, a cultura acaba sendo postergar ao máximo esse cuidado — explica.

Prevenindo doenças

A busca por qualidade de vida começa já nas primeiras consultas pediátricas. Segundo Luiza, é nesse momento que os pais passam a receber orientações sobre cuidados preventivos capazes de acompanhar a criança ao longo de toda a vida. O foco do acompanhamento infantil, explica a especialista, está na adoção de hábitos saudáveis e na prevenção de doenças.

Para ela, a pediatria atua para antecipar possíveis problemas de saúde antes que eles se manifestem.

— Doenças como diabetes, hipertensão e alguns tipos de câncer podem ser evitadas com hábitos saudáveis. E isso começa na orientação dos pais em relação à criança: alimentação equilibrada, suplementação adequada, prática de exercícios, uso de protetor solar e exames de rotina. A consulta pediátrica vai muito além de resolver um problema, ela busca agir antes que ele aconteça — pontua.

Maior do que a genética, o estilo de vida tem se mostrado, segundo a endocrinologista e médica cooperada da Unimed Porto Alegre Melissa Azevedo, o principal gatilho para o Diabetes Tipo 2. A obesidade e o sedentarismo favorecem o acúmulo de gordura visceral, comprometendo a ação da insulina no organismo. Melissa alerta que o tempo de exposição é um dos principais fatores de risco: o excesso de peso ainda na infância antecipa o surgimento da doença na vida adulta, resultado de uma sobrecarga metabólica precoce.

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Por isso, a especialista destaca que a mudança de hábitos precisa começar dentro de casa, tornando o exemplo dos pais um aliado importante da saúde.

— Não posso exigir que meu filho reduza o tempo de tela e de redes sociais se eu faço a mesma coisa. Alimentação equilibrada e atividade física fazem parte desse aprendizado. O cuidado com a saúde é uma consciência que precisa ser construída desde cedo — afirma.

Impactos no sono

A falta de uma boa higiene do sono na infância também pode gerar impactos duradouros na saúde. O sono é um dos principais reguladores do desenvolvimento físico, hormonal e neurológico durante os primeiros anos de vida. Quando a qualidade ou a quantidade de sono é comprometida de forma frequente, o corpo passa a responder com desequilíbrios que podem acompanhar a criança até a vida adulta.

A privação pode favorecer o surgimento de distúrbios hormonais e obesidade, tanto a curto quanto a longo prazo, dependendo do tempo de exposição e da predisposição genética. A endocrinologista Melissa Azevedo ressalta que o problema tem sido agravado pelo uso excessivo de telas, hábito cada vez mais presente na rotina infantil.

Utilizadas em horários próximos ao descanso, as telas dificultam a produção de melatonina, hormônio responsável pela indução do sono. Além disso, a luz emitida interfere diretamente no eixo hipotálamo-hipófise — responsável pela regulação de diversas funções fisiológicas do organismo —, impactando a saúde física e mental.

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Emoções controladas

Melissa explica que crianças que dormem pouco tendem a apresentar maior irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade e episódios de agressividade. Em muitos casos, essas emoções acabam sendo compensadas por meio da alimentação, principalmente pelo consumo de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar, o que aumenta o risco de obesidade ainda na infância.

— Por isso, uma das orientações que faço em consultas e também em aulas é: não estimule o seu filho a receber recompensas por meio da comida. Isso pode trazer impactos no futuro. O ideal é que os pais construam uma rotina saudável, com limites para o uso de telas, horários organizados e incentivo a hábitos equilibrados desde cedo — complementa.

Saúde mental começa cedo

O cuidado com a saúde mental desde a infância também influencia diretamente na vida adulta. Isso porque esse período concentra o maior desenvolvimento do sistema nervoso, tornando uma fase de intensa formação, mas também de grande vulnerabilidade.

O médico psiquiatra cooperado da Unimed Porto Alegre Paulo Rogério Aguiar explica que o estresse crônico pode alterar o ambiente neurológico em formação, criando um terreno fértil para doenças futuras. Embora muitos transtornos se manifestem apenas na vida adulta, algumas situações extremas funcionam como gatilhos.

— Falo de negligência, abandono, violência doméstica, privação afetiva e traumas reais. Essas situações alteram o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal — que desempenha um papel crucial na regulação do estresse — e aumentam o cortisol. Esse excesso hormonal pode moldar negativamente o cérebro. Sem intervenções terapêuticas, esse sistema se fixa em um estado de fuga — completa o médico.

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Caminho saudável

Os cuidados com a saúde começam muito antes da vida adulta. Hábitos cultivados desde os primeiros anos têm impacto direto no desenvolvimento do organismo e influenciam a qualidade de vida, a prevenção de doenças e o envelhecimento saudável. Saiba o que fazer em cada fase da vida para construir uma base mais saudável para o futuro.

Bebê

Aleitamento materno e introdução alimentar saudável

Vacinação em dia

Sono adequado e rotina organizada

Estímulos ao desenvolvimento e vínculo afetivo

Criança

Alimentação equilibrada e redução de ultraprocessados

Atividades físicas e brincadeiras ao ar livre

Limitação do tempo de telas

Acompanhamento médico e saúde bucal

Adolescente

Prática regular de atividade física

Sono adequado e cuidados com a saúde mental

Alimentação saudável e autocuidado

Prevenção ao uso de álcool, cigarro e outras drogas

Benefícios na vida adulta