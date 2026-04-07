Saiba como o colchão interfere na qualidade do sono 

Da fábrica ao quarto, cada detalhe na escolha e na produção do colchão impacta o conforto térmico durante a noite. Gazin Colchões / Divulgação

Com a chegada do outono, os gaúchos começam a sentir na pele uma das características mais marcantes da estação: a instabilidade. Manhãs frias, tardes mais quentes, noites úmidas — tudo no mesmo dia. Essa variação térmica, tão típica do Sul, não impacta apenas a escolha da roupa ao sair de casa, mas também a qualidade do sono dentro de cada lar.

Conforme estudos publicados em revistas como Sleep e Scientific Reports, dormir bem depende, em grande parte, da capacidade do corpo de regular sua temperatura — processo influenciado pelo ambiente ao redor e pelo chamado “microclima da cama”.

A queda da temperatura corporal é um gatilho natural para o início do sono, e ambientes que dificultam a dissipação de calor tendem a prejudicar a qualidade desse descanso, acarretando desconforto e despertares noturnos. Nesse sentido, colchão, roupa de cama e ventilação do quarto precisam atuar em conjunto.

— O colchão tem um papel fundamental nesse processo, porque é a principal superfície de contato com o corpo durante toda a noite. Quando possui materiais que favorecem a circulação de ar e a dissipação de calor, ele ajuda o organismo a liberar o excesso de temperatura de forma mais eficiente — explica Rui Dias, gerente nacional de Vendas da Gazin Colchões.

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Confira três aspectos importantes a considerar na escolha de um colchão:

1. Equilíbrio térmico

O microclima da cama é formado pela interação entre colchão, lençóis, travesseiros e o ar do quarto. Quando esse conjunto favorece a ventilação e a troca térmica, o corpo consegue manter seu equilíbrio natural, contribuindo para um sono mais profundo e restaurador.

— Pensando nisso, os colchões Gazin são desenvolvidos com tecnologias e materiais que favorecem a ventilação e ajudam a manter um equilíbrio térmico mais confortável durante o descanso. Entre os produtos da marca, o gerente nacional de Vendas destaca o colchão Nano Fiber, desenvolvido com tecido enriquecido com grafeno, que ajuda a dissipar o calor e eliminar a energia estática acumulada no corpo.

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2. Materiais da composição

Na hora de escolher um colchão, é comum observar aspectos como densidade e firmeza. No entanto, apesar de importantes para o suporte do corpo, esses fatores não são os únicos para determinar uma boa noite de sono.

— Além da densidade e da firmeza, é importante observar os materiais utilizados na composição do colchão. Tecidos respiráveis, espumas de alta performance e sistemas estruturais que favorecem a circulação de ar fazem muita diferença no conforto térmico ao longo da noite — destaca Dias.

Segundo ele, esses elementos são pensados em conjunto nos colchões Gazin para oferecer tanto suporte adequado quanto um ambiente de sono mais equilibrado e confortável.

3. Evolução tecnológica da indústria

Nos últimos anos, a indústria do sono evoluiu muito no desenvolvimento de tecidos tecnológicos voltados ao conforto térmico do colchão. Com materiais inovadores, é possível equilibrar a temperatura e melhorar a sensação de conforto durante o sono.

— Entre essas tecnologias estão tecidos com grafeno, que auxiliam na dissipação do calor; tecidos com toque gelado, que proporcionam uma sensação refrescante ao entrar em contato com o corpo; além dos desenvolvidos com fibras provenientes de garrafas PET recicladas, que unem conforto, respirabilidade e sustentabilidade — pontua Dias.