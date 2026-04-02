Equipe médica realiza cirurgia inédita no Vale do Sinos

Procedimento de retirada do tumor levou mais de 20 horas para ser concluído. Unimed Vale do Sinos / Divulgação

Mais de 20 horas de cirurgia, uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde e um único objetivo: realizar um procedimento de remoção de um tumor sinonasal que comprometia a base do crânio, afetando artérias e veias vitais, nervos cranianos e tecido cerebral do paciente. A intervenção foi realizada no Complexo Hospitalar Unimed Vale do Sinos, em março, e marca um feito histórico para a medicina da região, sendo o primeiro procedimento desse tipo realizado no Vale do Sinos.

O paciente, de 31 anos, diagnosticado com craniofaringioma (tumor intracraniano) e com histórico de tratamentos incompletos, buscou a Unimed Vale do Sinos após apresentar uma grave hemorragia nasal. O neurocirurgião Richard Giacomelli relatou que este foi o maior tumor que já operou em sua carreira.

— A massa estava saindo pelo nariz dele. O tumor ocupava todos os seios da face, a cavidade nasal, invadia as órbitas empurrando os globos oculares (o que causou perda visual), e entrava no crânio, comprimindo o cérebro. Por isso, chamamos de tumor nasossinusal com invasão da base do crânio — explica.

A calcificação do tumor, que envolvia as artérias carótidas (localizadas no pescoço e que transportam sangue para o cérebro), foi o principal desafio técnico. Giacomelli ressalta que o sucesso da operação só foi possível devido aos avanços tecnológicos e ao preparo da equipe. Historicamente, tumores desse porte eram considerados inoperáveis ou exigiam cirurgias abertas com incisões faciais amplas, maior morbidade e risco de ressecção incompleta. Neste caso, foi realizada uma abordagem endoscópica minimamente invasiva multiportal, combinando acessos endonasal, maxilar anterior e precaruncular, permitindo ampla exposição com menor agressividade e maior ressecabilidade segura.

— Como o tumor era um “concreto”, usamos um equipamento de 3 a 4 milímetros para ir raspando o osso aos poucos, até as estruturas vitais aparecerem. Se usássemos uma broca comum, qualquer contato com uma artéria seria fatal. Também utilizamos neuronavegação, que funciona como um GPS: nela, inserimos os dados da ressonância, e uma “caneta” posicionada no rosto do paciente indica exatamente onde estamos em um monitor. Além disso, contamos com a eletrofisiologia para monitorar os estímulos dos nervos em tempo real — detalha.

Após a remoção total do tumor, a base do crânio foi reconstruída com enxertos de músculo da coxa e gordura abdominal do próprio paciente. O procedimento restabeleceu a barreira anatômica, garantindo maior segurança no pós-operatório. Depois de duas horas, o paciente acordou e teve rápida recuperação.

Preparo integrado e multidisciplinar

Procedimentos complexos exigem equipes qualificadas e sincronizadas. Giacomelli destaca que a cirurgia foi precedida por um planejamento rigoroso, que envolveu ensaios técnicos e especialistas de diversos segmentos, inclusive a vinda de um colega neurocirurgião do Canadá para auxiliar no caso, incorporado à equipe de neurocirurgia oncológica. O médico atribui o sucesso ao trabalho multidisciplinar, ressaltando que o resultado foi fruto do esforço coletivo.

— Eu não fiz nada sozinho, tive ajuda de profissionais que faço questão de parabenizar. Agradeço aos neurocirurgiões, aos neurofisiologistas, aos otorrinolaringologistas, aos anestesistas, ao neurorradiologista, aos patologistas, ao oncologista clínico, a equipe de enfermagem Tuane, Geovane, Andreia, Tayna, Tamires, Jaqueline, Guilherme, Jaqueline, Wellington, Aline, Vanusa, Daiune e Renata, e aos médicos intensivistas e clínicos, fisioterapeutas, farmacêuticas e psicólogos — exalta.

Excelência no cuidado

O sucesso deste procedimento inédito reafirma o compromisso da Unimed Vale do Sinos com a excelência em saúde e investimentos em tecnologia. Considerada por Giacomelli como uma das melhores instituições para a prática cirúrgica, a unidade disponibilizou todos os equipamentos necessários para a realização da cirurgia.

— Eu operei em muitos lugares, e a Unimed Vale do Sinos oferece um padrão internacional. Tivemos 100% de autorização para todos os materiais e tecnologias que solicitamos. Além do navegador, usamos ultrassom durante a cirurgia e contamos com um patologista na sala para análise imediata. Hoje, Novo Hamburgo oferece o que há de melhor em neurocirurgia; não se trata apenas de operar um caso, mas de garantir os melhores recursos para alcançar o melhor resultado — conclui.

Conheça a equipe médica que participou da cirurgia

Neurocirurgiões

Richard Giacomelli

Guilherme Gago da Silva

Antonio Delacy Martini Vial

Oscar P. Dall'Igna

Neurofisiologistas

Carlo Domênico Marrone

Lucas Immich Gonçalves)

Otorrinolaringologistas

Eduardo Muller Anez

Rodrigo Pozzi Beilke

Anestesistas

Luan Soares Lacerda

Nilo Devigili Junior

Neurorradiologista

Ivo Maximiliano Strimitzer Junior

Patologistas

Daniel Canela Furian

Roque Domingos Furian

Oncologista clínico