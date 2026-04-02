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Equipe médica realiza cirurgia inédita no Vale do Sinos

Procedimento de alta complexidade foi realizado no Complexo Hospitalar Unimed Vale do Sinos 

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Para Unimed Vale do Sinos

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Pâmela Maidana

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