E se o mundo fosse pensado para pessoas autistas?

Akin encontrou na Casa TEA um ambiente acolhedor. Victória Armando

E se o mundo ou, principalmente, os serviços de saúde, fossem pensados para pessoas autistas? O transtorno do espectro autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta, em diferentes graus, a comunicação, a interação social e a forma como a pessoa percebe e responde aos estímulos do ambiente.

Em um cenário ainda pouco adaptado, situações cotidianas como ambientes com iluminação intensa, ruídos constantes, filas, mudanças de rotina e excesso de informações podem gerar sobrecarga sensorial e ansiedade em autistas. Essas barreiras impactam não apenas o bem-estar, mas também o acesso a serviços essenciais, como consultas médicas e atendimentos terapêuticos, muitas vezes tornando essas experiências estressantes ou até evitadas.

Para Ngnura Nancassa, 29 anos, essa realidade ganhou contornos concretos ao longo da jornada de diagnóstico do filho, Akin. Hoje com 3 anos, o menino foi diagnosticado com TEA após uma trajetória marcada por incertezas e diferentes atendimentos. Antes do diagnóstico, situações comuns da rotina já indicavam que o ambiente nem sempre favorecia o bem-estar da criança.

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Akin não reagia ao chamado da mãe, evitava interações com outras crianças e apresentava hipersensibilidade sensorial. Em contextos com muitos estímulos, como consultórios e espaços com excesso de informações, sons ou circulação de pessoas, o desconforto se intensificava, uma realidade frequente entre pessoas dentro do espectro.

— O pai dele achava que era coisa de criança, mas eu tinha dúvidas. Fiz pesquisas na internet e, quando vi que poderia ser autismo, fiquei assustada. Falei com a terapeuta dele, que sugeriu observação, mas não me senti segura. Procurei uma neurologista, que descartou problemas auditivos e, então, começamos a investigar. Com um ano e sete meses, recebemos o diagnóstico — lembra Ngnura, natural da Guiné-Bissau e hoje moradora do bairro Partenon, em Porto Alegre.

Ambiente mais acolhedor

A experiência de Ngnura reflete um desafio comum a milhares de famílias atípicas: mais do que o diagnóstico, o percurso até ele e o cuidado contínuo ainda acontecem, muitas vezes, em ambientes que não consideram as particularidades sensoriais e de comunicação de pessoas autistas.

Luzes intensas, ruídos, filas e excesso de estímulos podem gerar sobrecarga, impactando diretamente o comportamento, a saúde mental e até a forma como esses pacientes acessam serviços essenciais.

É nesse contexto que especialistas defendem o redesenho de espaços e das relações de cuidado, com foco na redução de estímulos, na previsibilidade e na comunicação mais direta. A coordenadora médica da Casa TEA da Unimed Porto Alegre Simone Sudbrack explica que compreender como pessoas autistas percebem o ambiente é o primeiro passo para tornar o atendimento mais acolhedor.

— São crianças, adolescentes e adultos que sentem e se comunicam de maneira diferente. Essa sensibilidade varia: alguns são mais sensíveis ao toque, aos sons ou à luz. Trata-se de uma questão de processamento. O cérebro interpreta os estímulos de forma distinta, o que pode ou não gerar impacto na pessoa — afirma Simone.

Mais do que um diagnóstico clínico, que é multidisciplinar e baseado na observação e no relato dos pais, o desafio está em adaptar o entorno para que essas pessoas consigam interagir com mais autonomia e menos estresse. Ngnura conta com o suporte da Casa TEA da Unimed Porto Alegre no acompanhamento do filho e acredita que um atendimento estruturado fez diferença no desenvolvimento do pequeno.

— Antes, ele não sabia brincar, ficava parado no tatame e não se interessava por brinquedos. Hoje, entende o que falamos, obedece a comandos, como buscar o sapato para passear, e já fala palavras como “tia” e “bom dia”, do jeito dele — celebra.

Inclusão na prática

Para o médico pediatra cooperado da Unimed Porto Alegre José Paulo Ferreira, construir uma sociedade mais acolhedora para pessoas autistas passa pelo redesenho dos espaços, com foco na redução da sobrecarga mental e sensorial.

Na prática, isso envolve medidas como diminuir ruídos, adotar iluminação mais suave, melhorar a sinalização, reduzir o tempo de espera e criar áreas de descompressão, além de ajustar a comunicação, que deve ser mais direta, objetiva e previsível.

É preciso entender que a pessoa autista é diferente, não é certo nem errado, apenas diferente, e respeitar isso. JOSÉ PAULO FERREIRA, MÉDICO PEDIATRA COOPERADO DA UNIMED PORTO ALEGRE

Essas mudanças contribuem para evitar situações de desregulação, em que a pessoa tem dificuldade em lidar com emoções e comportamentos, o que pode levar a crises e isolamento social.

— Nas escolas, é possível utilizar materiais que absorvam o impacto do som no chão e substituir sirenes ou campainhas barulhentas por outras formas de aviso. Também é importante oferecer salas com menos estímulos para a realização de provas e preparar o aluno emocionalmente para essas atividades. Em hospitais ou restaurantes, a criação de “salas de calma” ou espaços de descompressão também pode ajudar — exemplifica Ferreira.

Além da adaptação dos ambientes, o médico ressalta a importância da conscientização sobre o que significa estar no espectro:

— É preciso entender que a pessoa autista é diferente, não é certo nem errado, apenas diferente, e respeitar isso. Na comunicação, devemos ser objetivos. Às vezes, a pessoa autista não deseja contato visual ou uma conversa longa: quer apenas a informação ou o serviço de forma direta.

Espaços adaptados

Casa TEA da Unimed Porto Alegre projetou ambientes para acolher pessoas autistas. Pâmela Maidana

Pensar ambientes mais inclusivos já é uma realidade em diferentes serviços. A Casa TEA da Unimed Porto Alegre é um dos exemplos de espaços projetados para qualificar o atendimento a esse público.

O projeto foi desenvolvido por meio de um processo de cocriação com pessoas autistas e reúne uma equipe multidisciplinar. O modelo inclui plano terapêutico personalizado e acompanhamento da jornada do paciente, com foco na qualidade de vida e na inclusão.

A arquitetura prioriza iluminação suave, cores que reduzem o desconforto visual, acústica com baixo nível de ruído e corredores amplos, que facilitam a circulação. A comunicação visual é clara, com uso de símbolos, e a transição entre os ambientes ocorre de forma gradual, evitando estímulos bruscos. A Casa TEA conta com três unidades em Porto Alegre.

Outros espaços da cidade também vêm sendo adaptados. O Aeroporto Salgado Filho conta com uma sala multissensorial voltada à descompressão, enquanto estádios como a Arena e o Beira-Rio oferecem camarotes inclusivos, que permitem que torcedores autistas acompanhem os jogos com mais conforto.

Ambientes mais inclusivos

Pequenas adaptações no espaço e na forma de interação podem reduzir a sobrecarga sensorial e tornar o dia a dia mais acessível e acolhedor para pessoas autistas.

Aspectos sensoriais e físicos

Disponibilize fones antirruído e áreas silenciosas

Prefira iluminação suave em vez de luzes intensas

Reduza a poluição visual e mantenha o ambiente organizado

Organização da rotina

Utilize cronogramas, listas e murais para promover mais autonomia

Adote quadros com símbolos para indicar necessidades básicas

Antecipe mudanças de rotina, novos ambientes ou ruídos inesperados

Crie um espaço reservado e confortável para momentos de sobrecarga

Escola e trabalho

Divida atividades longas em etapas menores e incorpore temas de interesse

Priorize grupos reduzidos em vez de ambientes com muitas pessoas

Permita pausas e movimentos de autorregulação

Atendimento e serviços