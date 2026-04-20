Conheça o colchão que alia tecnologia e conforto para melhorar o sono 

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Colchão Gazin VitaTex é composto por materiais naturais e espumas de alta densidade. Gazin Colchões / Divulgação

Nos últimos anos, a busca por bem-estar deixou de ser apenas um desejo individual para se tornar uma tendência global.

Prova disso é que a indústria de wellness, voltada para a promoção da saúde física, mental e emocional, alcançou a marca de US$ 6,3 trilhões em 2023 – o equivalente a cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

O número faz parte de um levantamento divulgado pelo estudo Global Wellness Economy Monitor (GWI), que aponta o futuro do setor: crescimento médio de 7,3% ao ano até 2028, chegando perto dos US$ 9 trilhões.

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Esse avanço reflete uma mudança clara no comportamento dos consumidores. Mais atentos ao autocuidado, eles buscam soluções que impactem positivamente o dia a dia: da alimentação equilibrada à prática de atividades físicas, passando pelo cuidado com a mente.

Nesse contexto, o sono ganha protagonismo. Afinal, dormir bem influencia diretamente a qualidade de vida, o bem-estar e até a prevenção de diversas doenças.

Atenta aos principais fatores que colaboram para uma boa noite de sono, a Gazin Colchões desenvolveu a linha VitaTex.

Confira como esse modelo une tecnologia, conforto premium e sustentabilidade.

Materiais cuidadosamente selecionados

Diferentemente de colchões convencionais, produzidos com espumas sintéticas, o VitaTex aposta no látex natural como um de seus principais componentes.

Extremamente resiliente, o material oferece suporte que “abraça” o corpo sem provocar a sensação de afundamento excessivo. Além disso, é capaz de voltar à forma original rapidamente.

— O látex natural também se destaca do ponto de vista higiênico. Por ser naturalmente hipoalergênico e antibacteriano, cria um ambiente desfavorável à proliferação de ácaros e fungos. Isso o torna ideal para pessoas com rinite, asma ou sensibilidades cutâneas, proporcionando um ambiente de descanso mais limpo — explica o gerente de Desenvolvimento de Produtos da Gazin Colchões, Eduardo Xavier.

Eduardo também ressalta a qualidade do linho utilizado na composição do tampo (superfície) do modelo. Nobre e durável, o material possui alta capacidade de ventilação, permitindo que o colchão “respire” e evitando o acúmulo de calor e umidade ao longo da noite.

Sistema de conforto progressivo

O VitaTex conta com características que contribuem tanto para a adaptação ao corpo, quanto para melhorar a qualidade do sono no dia a dia. A combinação da espuma de látex com as molas BlueWave (ensacadas individualmente), por exemplo, permite a distribuição uniforme do peso corporal.

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— Isso alivia os pontos de pressão de ombros e quadris, além de reduzir a interferência dos movimentos do parceiro. As molas ensacadas absorvem a vibração, resultando em um sono mais profundo e com menos despertares noturnos — destaca Xavier.

Propriedades termorreguladoras

Em regiões como o Sul do Brasil, onde o inverno pode ser rigoroso e o verão muito abafado, dormir em um colchão com termorregulação pode ser a chave para manter a qualidade do sono em todas as estações do ano. No caso do VitaTex, o linho e o látex natural facilitam a circulação do ar.

— No verão, o colchão dissipa o calor corporal, mantendo a superfície fresca. Já no inverno, conserva uma temperatura estável e seca, evitando a sensação de “cama úmida” , comum em climas frios — destaca o gerente.

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Sustentabilidade

A preocupação com o futuro também faz parte do DNA dos produtos da Gazin, como o VitaTex. O látex natural utilizado em sua composição é extraído de seringueiras de forma renovável, sem comprometer o meio ambiente.

Já a base do colchão é produzida com madeira de reflorestamento, garantindo que nenhum bioma nativo seja degradado.

A durabilidade também é um fator relevante do ponto de vista da sustentabilidade. Materiais naturais e espumas de alta densidade, como a HR e a D33, aumentam a vida útil do produto, reduzindo o descarte e o impacto ambiental a longo prazo.