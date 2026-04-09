Cobertura médica em eventos cresce e atende públicos de todos os tamanhos 

Cobertura da Transul promete mais segurança e tranquilidade em eventos. Transul / Divulgação

Impulsionado por shows, festivais e feiras de negócios, o setor de eventos brasileiro celebrou um recorde histórico em 2025: movimentou mais de R$ 140 bilhões em consumo, segundo o Radar Econômico da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE). Para 2026, a instituição projeta um cenário ainda mais próspero, com expansão de 7,8%.

No Rio Grande do Sul, cidades como Porto Alegre se destacam por acompanhar o ritmo acelerado do mercado. No ano passado, o município realizou 2.716 eventos licenciados pela gestão municipal – maior número desde a pandemia. Isso sem contar as outras atrações que ocorreram em espaços privados da cidade.

O cenário reforça a importância dos serviços qualificados de cobertura médica para eventos, como os oferecidos pela Transul. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa atua nas principais festas da capital gaúcha com equipes especializadas, ambulâncias e infraestrutura completa para atender emergências.

– A contratação de uma cobertura médica tem uma proposta de valor, pois oferece proteção para todos que estarão no local. Com ela, há a tranquilidade de saber que profissionais cuidarão da parte de segurança médica com muita competência – conta o enfermeiro e responsável técnico da Transul, Cristiano Martins.

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Conheça, em três pontos, as vantagens e os diferenciais de contar com o apoio médico da Transul em um evento.

Cobertura para diversos eventos

O serviço de cobertura médica não é exclusividade de grandes eventos. A Transul cria e adapta projetos capazes de atender desde pequenas festas particulares, como casamentos e celebrações infantis – onde a contratação não é obrigatória, mas altamente recomendada –, até eventos esportivos e shows com milhares de participantes. Um exemplo é o concerto da banda Guns N’ Roses, realizado na capital gaúcha em 1º de abril.

Martins explica que o planejamento para cada ocasião é feito de forma personalizada. Por meio de visitas técnicas, a empresa consegue analisar o local e definir toda a infraestrutura que será necessária para cuidar do público da melhor forma possível.

– Atendemos uma média de 0,5% a 1,2% das pessoas presentes nos eventos. Essa variação se dá em decorrência de várias métricas que também levamos em consideração na hora de estruturar cada projeto, como o tipo da atividade, o clima e a quantidade total de público – destaca.

Infraestrutura completa

Com mais de 100 ambulâncias na frota, a Transul conta com estrutura de suporte básico e avançado. Quando há necessidade, a empresa monta ambulatórios móveis que funcionam como unidade de tratamento intensivo (UTI) nos eventos. Ali, são posicionados equipamentos como macas, materiais de verificação de sinais e até monitores.

Outro diferencial é a central de regulação, que fica disponível ao cliente 24 horas por dia. Ela funciona como norteadora de todo o serviço. Caso haja uma situação que exija deslocamento do paciente, por exemplo, é a ela que vai organizar tudo e indicar para onde ele deve ser levado.

– No caso dos grandes eventos, a central cuida mais da logística, pois também temos médicos no local. Já nos de pequeno porte, que contam com uma ambulância de suporte básico, toda a assistência é feita por ela. Se alguém passar mal em um casamento, por exemplo, a equipe de atendimento fará o acolhimento in loco, com anamnese, exame físico e aferição de sinais vitais. – diz Martins.

Todos os atendimentos têm suas comunicações registradas do início ao fim. Durante esse processo, os profissionais podem consultar médicos reguladores, que orientam as condutas clínicas mais adequadas. Caso seja necessário remover o paciente, a equipe faz contato prévio com a unidade de destino para alinhar o atendimento, compartilhando informações essenciais, como sintomas, procedimentos realizados e medicamentos administrados.

A infraestrutura da Transul inclui ainda a base de Balneário Camboriú, que garante agilidade e alto padrão técnico em Santa Catarina. Entre os eventos atendidos no estado estão o AgroPlay 2026, a Live! Run XP (etapa Florianópolis), o show da dupla Henrique & Juliano em Tubarão, o Banana Bowl 2026, o Torresmofest 2026 em Joinville, além de ações no Centro de Desenvolvimento do Futebol de Santa Catarina.

Conformidade legal e investimentos constantes

Para Martins, um dos grandes desafios do setor é conscientizar o público sobre a importância de contar com serviços que tenham capacidade legal para realizar as coberturas médicas. Entretanto, graças à Lei Nº 13832 DE 15/01/2024, que estipula normas para atendimento médico em eventos com aglomerações de pessoas, e à intensificação de vistorias da vigilância sanitária, o cenário segue um caminho positivo, consolidando ainda mais a Transul como referência.

– Temos todos os certificados, alvarás e atendemos a legislação de forma integral. Hoje, poucas empresas do ramo são tão capacitadas e contam com toda a documentação necessária para atuar em eventos de grande porte – afirma o profissional.

Além da preocupação constante com a conformidade legal, a companhia mantém o compromisso de estar sempre atualizada.

– Nosso investimento em infraestrutura, tecnologia e treinamento é incansável. Com isso, temos a expectativa de seguir liderando o segmento de eventos na região, atendendo as pessoas da melhor forma e entregando valor aos clientes – finaliza Martins.