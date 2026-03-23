Primeira edição do FUTR Health discute ética e tecnologia na saúde brasileira 

Evento reuniu painelistas de peso, como Drauzio Varella, Jairo Bouer e Caio Soares (vice-presidente da Saúde Digital Brasil) com a mediação de Pedro Dória. FUTR Health / Olá Doutor / Divulgação

O número de atendimentos médicos remotos no Brasil disparou nos últimos anos. Segundo o Painel de Indicadores da Saúde Digital, promovido pela Saúde Digital Brasil (SDB) e pela Serasa Experian, as consultas passaram de 200 mil em 2020 para 3,1 milhões em 2025, totalizando quase 8 milhões de atendimentos digitais no período.

O avanço da telemedicina ampliou o acesso a serviços de saúde e transformou a relação entre médicos e pacientes, mas também trouxe desafios. Responsabilidade profissional, limites legais e segurança no uso das ferramentas digitais tornaram-se temas centrais para o setor.

Foi justamente para debater essas questões e explorar as oportunidades da saúde digital que a healthtech Olá Doutor promoveu a primeira edição do FUTR Health, em 13 de março, no Espaço Bisutti Cardoso Melo, em São Paulo (SP). Confira, em três pontos, os principais insights do evento.

1. Painéis estratégicos

A programação do FUTR Health foi organizada em dois grandes painéis, que refletem as principais tensões do setor atualmente: o avanço tecnológico e a necessidade de organização institucional do mercado.

O primeiro, chamado “IA, telemedicina e o novo perfil de consumo em saúde”, abordou como a digitalização e o uso de inteligência artificial estão transformando a relação entre médicos e pacientes, discutindo limites éticos e clínicos e impactando na qualidade do atendimento e sustentabilidade das organizações. O segundo, “Regulação, compliance e ética”, tratou dos desafios jurídicos e institucionais da saúde digital, incluindo responsabilidade profissional, proteção de dados e construção de modelos assistenciais juridicamente seguros.

– Os debates mostraram que a telemedicina é essencial para atender às demandas de saúde primária no Brasil, mas o avanço depende de protocolos que garantam segurança sem engessar o modelo. Quando bem aplicada, a tecnologia fortalece a prática clínica, reduz a carga operacional e aproxima médicos e pacientes, tornando o futuro da medicina mais humano e conectado – comenta o head de marketing do Olá Doutor, Wagner Heinke.

2. Palestrantes de peso

Para aprofundar as discussões dos painéis, o evento reuniu especialistas da medicina, do direito, da regulação e da tecnologia, incluindo:

Anderson Zilli, CEO do Olá Doutor;

Airton Menezes, médico e advogado ​​especialista em direito médico;

Caio Soares, vice-presidente da Saúde Digital Brasil (SDB);

Drauzio Varella, médico e comunicador científico;

Jairo Bouer, psiquiatra e comunicador;

Maitê Dahdal, médica de Família e Comunidade com atuação em inovação e saúde digital;

Pedro Dória, jornalista e analista de tecnologia e sociedade.

– O encontro promoveu diálogo entre diferentes gerações da medicina e especialistas regulatórios, criando o ambiente ideal para debater para onde a prática está caminhando e como os profissionais precisam se preparar para o futuro da saúde digital – afirma o profissional.

3. Feedback

De acordo com Heinke, os participantes destacaram a qualidade do evento e a relevância das discussões.

– Muitos elogiaram o fato de uma plataforma relativamente jovem, de apenas três anos, como o Olá Doutor, já apresentar uma estrutura sólida em pilares fundamentais como ética, compliance e tecnologia. Houve consenso de que a combinação entre organização, conteúdo e diversidade de especialistas proporcionou um espaço único para refletir sobre o futuro da saúde no Brasil – diz o executivo.

O contato presencial também foi muito valorizado. Para Heinke, estar lado a lado com médicos, trocar experiências e mostrar como a tecnologia pode apoiar de forma segura e ética fortalece a confiança e aproxima o futuro da saúde digital da realidade clínica.

Próximas edições

O sucesso da primeira edição do FUTR Health reforçou a necessidade de ampliar e diversificar o formato. Além de painéis e palestras, a proposta do Olá Doutor é, futuramente, incluir workshops e momentos de troca, incentivando a aplicação prática dos temas discutidos.