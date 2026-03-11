Especialistas discutem novos rumos da saúde digital no FUTR Health 

Médicos exploram IA, telemedicina e governança em saúde. Kirsten Davis / Adobe Stock

A saúde digital brasileira vive um novo ciclo de expansão, impulsionada pela consolidação da telemedicina e pelo avanço da inteligência artificial na prática clínica. As inovações ampliam o acesso aos serviços e transformam a relação entre médicos e pacientes, mas também trazem novos desafios relacionados à responsabilidade profissional, aos limites legais e à segurança no uso das tecnologias.

É nesse contexto que o Olá Doutor, healthtech pioneira em telemedicina assíncrona no país, promove no dia 13 de março, no Espaço Bisutti Cardoso Melo, em São Paulo (SP), a primeira edição do FUTR Health.

– Trata-se de um encontro para quem quer entender como operar dentro desse novo ecossistema com responsabilidade, governança e sustentabilidade financeira. Também vamos aprofundar o debate sobre o novo perfil de paciente, mais informado, mais autônomo e com expectativas diferentes em relação a acesso, experiência e valor no cuidado em saúde – antecipa o head de marketing do Olá Doutor, Wagner Heinke.

Programação dedicada

A programação do FUTR Health está organizada em dois grandes painéis. O primeiro discute inteligência artificial, telemedicina e o novo perfil de consumo em saúde, abordando como médicos e organizações podem crescer nesse ambiente sem perder autoridade clínica, vínculo com o paciente e sustentabilidade financeira. O segundo é dedicado a regulação, compliance e ética, com foco nos limites jurídicos, na responsabilidade profissional e na construção de modelos assistenciais juridicamente seguros na saúde digital.

Para aprofundar essas discussões, o evento reunirá especialistas da medicina, do direito, da regulação e da tecnologia. Entre os painelistas confirmados, estão:

Anderson Zilli, CEO do Olá Doutor;

Airton Menezes, advogado especialista em direito médico;

Drauzio Varella, médico e comunicador científico;

Jairo Bouer, médico psiquiatra e comunicador;

Maitê Dahdal, médica de Família e Comunidade com atuação em inovação e saúde digital;

Pedro Dória, jornalista e analista de tecnologia e sociedade.

– Como uma das propostas é promover um encontro geracional entre médicos, selecionamos palestrantes que possibilitam essa troca de perspectivas. Queríamos um debate de alto nível, com profissionais que construíram pontes de comunicação em suas áreas. Afinal, a transformação da saúde exige uma conversa mais ampla e plural – diz Heinke.

Vagas limitadas

O FUTR Health terá apenas 60 vagas disponíveis. A organização optou por um formato mais exclusivo, permitindo maior controle logístico e curadoria do público presente. O evento é gratuito e as inscrições são realizadas por meio do Sympla .