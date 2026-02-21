Celular na escola: o que mudou após um ano da nova lei que proíbe o uso

Limitação do acesso aos aparelhos motivou mais interação no ambiente escolar. Visual Generation / stock.adobe.com

Melhorar o ambiente de aprendizagem, a socialização e a saúde mental dos estudantes. Foi com esse objetivo que foi criada a lei que proíbe o uso de celulares em sala de aula. Em vigor desde o início de 2025, a restrição do uso do aparelho no ambiente escolar gerou polêmica e resistência inicial por partes dos alunos. Após um ano de acesso limitado, o que mudou na relação entre as crianças, os adolescentes e os dispositivos? E quais os impactos da medida na realidade das escolas?

O uso excessivo de telas está associado a diversos prejuízos à saúde de crianças e adolescentes. De acordo com a American Academy of Pediatrics, a exposição excessiva ao ambiente virtual pode provocar dificuldades para dormir, queda no rendimento escolar, ansiedade, depressão, obesidade, sedentarismo, dores de cabeça e transtornos de imagem.

A médica pediatra cooperada da Unimed Porto Alegre Luiza Ruschel destaca que o celular está tão incorporado à rotina que tirá-lo da vida das crianças é um grande desafio, mesmo diante das evidências sobre os impactos das telas em cérebros ainda em formação.

— Ainda não percebi uma mudança direta após a lei, mas ouvi relatos de pais que, com a medida, conseguiram reforçar a proibição em casa. Antes, o "não pode" era apenas uma vontade da família; agora, há o respaldo de uma norma escolar, o que lhes deu mais segurança. Claro que a maioria ainda chega em casa e pega o celular como primeira atividade, e muitos pais não pretendem mudar isso. Minha percepção não é de redução na agitação, mas de que os pais se sentiram mais encorajados a impor limites — afirma.

Controlando a ansiedade

A ansiedade relacionada ao uso do celular não afeta apenas as crianças, mas também os pais. Hoje, o acesso aos filhos é facilitado pelos dispositivos móveis, o que altera a dinâmica familiar. O médico pediatra cooperado da Unimed Porto Alegre João Pedro Locatelli acredita que é preciso trabalhar a frustração e a ansiedade em todas as idades. Ele destaca que as crianças têm menor tempo de atenção e que os adultos precisam aprender a manejar essas situações.

— Quando a criança se cansa de uma brincadeira ou quer atenção, muitos pais recorrem imediatamente ao celular, em vez de propor outra atividade. Apesar de estarmos há um ano sem telas nas escolas, ainda não percebi uma redução significativa nesse padrão fora do ambiente escolar. O que observei foi maior procura por atividades alternativas. Também vejo aumento da ansiedade dos pais. Muitos acompanham a localização do filho em tempo real e criam alertas constantes. Não há apenas superuso pelas crianças, mas uma ansiedade generalizada dos adultos, que dificulta o desenvolvimento de autonomia — ressalta.

Na escola, a disputa pela atenção é intensa. Locatelli explica que crianças pequenas ainda não conseguem distinguir completamente o que é virtual e o que é real. Sem o celular, são incentivadas a interagir. Professor universitário, ele observa que a falta de concentração também atinge o Ensino Superior: ao fazer uma pergunta em aula, percebe que alguns alunos recorrem imediatamente ao celular para buscar a resposta.

— Isso elimina a ansiedade de não saber, mas também impede o aprendizado real. O conhecimento exige reflexão. Aprender algo novo demanda esforço, enquanto permanecer nas telas é confortável — afirma.

Para o médico cooperado da Unimed Porto Alegre, o contato com o ambiente externo é fundamental.

— Se a criança está no parque ou na praia, tende a interagir com outras pessoas. Mas os pais precisam proporcionar essa vivência. Quando ela permanece trancada em casa por medo dos riscos do mundo, a única alternativa acaba sendo a tela. Vejo de forma positiva a retirada dos celulares, porque a disputa pela atenção é desigual — destaca.

Impactos na saúde

As interações sociais também foram impactadas. A pediatra Luiza Ruschel relembra que, em sua infância, as brincadeiras aconteciam ao ar livre. Hoje, muitas atividades estão concentradas nas telas. Para a médica, a proibição do celular na escola obriga a criança a conviver mais com os colegas, aprender os nomes uns dos outros e redescobrir jogos simples, como cartas. A redução do tempo ao ar livre também tem reflexos clínicos.

— A deficiência de vitamina D é cada vez mais comum no consultório, inclusive no verão. A principal fonte é a exposição solar, e não apenas a alimentação. Com menos tempo fora de casa, observamos aumento de alterações ósseas, prejuízos no metabolismo do cálcio, queda da imunidade e impacto no crescimento. Por isso, há recomendações recentes de suplementação até os 18 anos, diante dessa espécie de “endemia” de baixos níveis de vitamina D — explica.

Com a restrição do celular, muitas crianças passaram a redescobrir brincadeiras analógicas. No último ano, novas formas de interação e movimento surgiram no ambiente escolar.

— O incentivo às atividades lúdicas permite que a criança brinque, se machuque, lide com a frustração e continue se divertindo. A retirada do celular oferece a oportunidade de viver experiências reais, de cair, ralar o joelho e aprender que dói, mas passa — pontua Luiza.

Celular restrito amplia foco e resultados escolares

Sem o celular, estudantes encontram novas formas de interagir. Colégio Farroupilha / Divulgação

A proibição do uso de celulares em sala de aula pode ter se tornado lei em 2025, mas, em algumas escolas, essa restrição já havia começado antes. Em 2024, o Colégio Farroupilha, de Porto Alegre, criou um projeto piloto que delimitava o uso do aparelho apenas durante o recreio, proibindo-o nas aulas. A iniciativa envolveu os estudantes e, conforme a diretora Maricia Ferri, foram produzidas caixas no laboratório da escola para que os alunos guardassem os aparelhos.

— Foi difícil no começo; alguns deixavam no bolso em vez de colocá-lo na caixa, mas foi um passo necessário. Ao retirar o celular da sala de aula, é preciso ressaltar que isso não significa excluir a tecnologia do ambiente escolar. Usamos Chromebooks, iPads e carrinhos tecnológicos quando há um objetivo pedagógico claro. A proposta é que a tecnologia seja usada como ferramenta de pesquisa e trabalho, sob orientação docente — diz.

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Sancionada no ano passado, a legislação passou a proibir integralmente o uso do aparelho durante o período letivo. Para Maricia, a resistência inicial dos estudantes, especialmente dos adolescentes, ocorreu justamente porque, para os jovens, o celular é quase uma extensão do corpo.

— Existe uma dependência do aparelho e das redes. Mas, em reuniões com líderes de turma, professores e estudantes relataram que estão mais atentos. Também passaram a conviver mais com os colegas nos intervalos. Antes, cada um ficava no seu celular; com a retirada, houve um movimento natural de retomada das brincadeiras — afirma a diretora.

Benefícios para a aprendizagem

Sem o celular, o comportamento dentro e fora da sala de aula se transformou. Com mais tempo e menos distrações, os estudantes ficaram mais concentrados, e o desempenho escolar também melhorou. A busca por outras formas de lazer transformou a dinâmica da biblioteca do Colégio Farroupilha. Maricia conta que, no primeiro semestre do ano passado, houve um aumento de 30% no número de retiradas de livros por estudantes.

— Os alunos também produziram um jogo de cartas analógico, o Gertudes. Estudantes do sétimo ano criaram as próprias regras e passaram a jogar durante o intervalo. Para eles, foi uma grande novidade essa descoberta — relembra.

Essa “falta” do celular também resultou em uma diminuição da superexposição dos alunos às redes sociais.

— Antes, havia a possibilidade de postagens em tempo real no recreio, o que gerava ansiedade sobre quem curtia ou quem ficava de fora. Agora isso não existe mais no horário escolar — destaca.

Educação midiática

Para além da restrição em sala de aula, Maricia acredita ser necessário ampliar o estímulo à educação para o uso consciente da internet.