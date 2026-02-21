Saúde

Conteúdo para Marcas
Conteúdo patrocinado

Celular na escola: o que mudou após um ano da nova lei que proíbe o uso

Restrição impacta aprendizagem, socialização e saúde mental

RBS Conteúdo para Marcas

Enviar email

Pâmela Maidana

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS