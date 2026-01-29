Serviços de saúde otimizados, entenda a importância do pré-atendimento hospitalar 

Transul tem mais de 50 anos de expertise em atendimento pré-hospitalar. Transul / Divulgação

Fatores como envelhecimento populacional, aumento de doenças crônicas e avanço tecnológico impulsionaram a demanda pelo chamado atendimento pré-hospitalar. Esse serviço de saúde visa prestar assistência médica imediata fora do ambiente do hospital em situações de emergência.

Há mais de 50 anos no mercado, a Transul Emergências Médicas é referência nessa modalidade. Hoje, conta com mais de 500 colaboradores, 250 mil vidas protegidas, 1.300 quilômetros de rodovias assistidas e 100 ambulâncias, tendo a maior frota de assistência do sul do país.

– Por meio do Plano Pessoa Física, o beneficiário tem acesso a atendimento pré-hospitalar para urgências e emergências clínicas e traumáticas sem sair de casa. Já com o serviço Área Protegida Empresarial, negócios de diversos segmentos podem garantir assistência médica a todos os circulantes de suas unidades comerciais – explica o executivo de vendas da Transul, Jefferson Medeiros.

Descubra os detalhes dos planos da Transul para você e sua empresa:

Plano Pessoa Física

1. Central de Regulação Médica

A Central de Regulação Médica é composta por atendentes, técnicos, enfermeiros e médicos disponíveis 24 horas por dia. Assim que o beneficiário entra em contato, o time da Transul avalia a gravidade da emergência e dos sintomas relatados e encaminha assistência móvel quando necessário.

Nos atendimentos de baixa complexidade, uma equipe de enfermagem realiza as intervenções básicas, verifica sinais vitais e administra medicações (sem custo adicional) no local. Se a remoção do paciente for imprescindível, a equipe fica responsável pelo transporte até uma clínica ou um hospital do Sistema Único de Saúde (SUS) ou da rede privada.

2. Conforto e segurança

A principal vantagem do Plano Pessoa Física é a comodidade de ser atendido sem sair de casa ou do local da emergência. O atendimento pré-hospitalar extingue a necessidade imediata de se deslocar até uma unidade de saúde e acaba com a espera em longas filas de triagem. Atualmente, 87% das intercorrências assistidas pelas equipes da Transul são estabilizadas sem a remoção do paciente.

Por meio da Central de Regulação Médica, o serviço também contempla orientações por telefone caso o médico não identifique a necessidade de enviar uma equipe. Dessa maneira, o beneficiário recebe sugestões de tratamento e prioriza repouso e recuperação.

3. Sem burocracia e restrições

O Plano Pessoa Física pode ser individual ou familiar – sem limite no número de beneficiários, sendo ideal para famílias dos mais variados tamanhos. Ambas as modalidades não possuem restrição de idade ou doenças pré-existentes para a contratação.

4. Perímetro de abrangência

O serviço atende os municípios de Porto Alegre, Viamão, Cachoeirinha e Alvorada. Em caso de urgência e emergência, os beneficiários podem ser assistidos pelas equipes da Transul em qualquer endereço dentro do perímetro de abrangência.

Plano para empresas

1. Área Protegida

É semelhante ao Plano Pessoa Física, mas com foco no ambiente corporativo. Isso significa que o atendimento de urgência e emergência abrange todos que circulam no local, reforçando o compromisso da empresa contratante com a segurança e o bem-estar de funcionários e visitantes.

Além disso, o serviço facilita a adequação e a regularização de estabelecimentos nos quais o suporte de saúde é exigido para o alvará de funcionamento. Entre os segmentos beneficiados estão shopping centers, escolas, universidades e clínicas.

2. Assistência acessível e personalizada

Empresas de qualquer porte podem contratar o Área Protegida, desde pequenos escritórios até grandes indústrias. Segundo a a coordenadora de vendas, Marcela Prendergast, a Transul cria e personaliza o escopo de atendimento de acordo com a necessidade de cada cliente.

Essa flexibilidade permite que cada empresa tenha um serviço ajustado à sua realidade, oferecendo suporte de urgência e emergência compatível com o porte e a rotina do negócio, buscando assegurar a segurança de todos os presentes em situações críticas.

3. Garantias essenciais

Certos segmentos apresentam particularidades e responsabilidades de saúde específicas que demandam atenção redobrada. As academias, por exemplo, estão sujeitas a uma série de emergências clínicas relacionadas à prática de atividades físicas. Outro caso singular é o dos restaurantes, que enfrentam diariamente riscos fatais como engasgos e reações alérgicas.

– Por meio do Área Protegida, a Transul ainda adiciona uma camada a mais de segurança. Isso porque fornece treinamento de primeiros socorros para que os funcionários do local saibam como agir em situações de emergência – conta a executiva de vendas, Leandra Didarte.

Referência no mercado