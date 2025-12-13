Redobre os cuidados com a pele no verão

Dezembro Laranja alerta a população sobre os perigos da exposição solar prolongada. Visual Generation / stock.adobe.com

A pele é o maior órgão do corpo humano. Além de regular a temperatura, age como barreira de proteção contra agentes externos, como bactérias, vírus, produtos químicos e o sol. Mesmo sendo um órgão em constante exposição e que demanda cuidados contínuos, mais da metade dos brasileiros nunca consultou um dermatologista, conforme pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) em parceria com o Datafolha.

O câncer de pele é o mais comum no Brasil, e segundo o Ministério da Saúde, representa 30% de todos os tumores malignos no país. Ainda conforme a entidade, a região Sul tem a segunda maior taxa de câncer de pele no Brasil. Para alertar e conscientizar a população sobre os perigos da exposição solar prolongada, a SDB promove anualmente a campanha Dezembro Laranja. Diante da alta incidência, a médica dermatologista cooperada da Unimed Porto Alegre Mariele Bevilaqua recomenda um checkup anualmente na pele.

— Indivíduos com múltiplos nevos (pintas), histórico de exposição solar acentuada, pintas na juventude, histórico familiar de câncer de pele, ruivos, albinos, ou portadores de algumas síndromes, como a síndrome do nevo displásico (lesões cutâneas que podem se assemelhar a melanomas iniciais), devem realizar um acompanhamento mais frequente — explica.

Cuidado diário

Com a chegada do verão, as temperaturas se elevam e os dias ficam mais longos, o que significa também mais horas de exposição ao sol. Embora o protetor solar deva ser usado diariamente, em qualquer estação e até mesmo em dias nublados, nos meses mais quentes o risco é maior: a radiação incide com mais intensidade e a tendência a permanecer ao ar livre aumenta. Por isso, a proteção precisa ser reforçada, especialmente entre 10h e 16h, quando os raios ultravioletas são mais agressivos. Os filtros solares são grandes aliados na prevenção de danos, oferecendo diferentes Fatores de Proteção Solar (FPS). A dermatologista Mariele Bevilaqua explica que, quanto maior o FPS, mais tempo a pele leva para ficar vermelha — processo que pode desencadear consequências como câncer de pele, manchas e envelhecimento precoce.

— Porém, isso varia de acordo com cada fototipo de pele. Peles mais claras, que queimam com facilidade, precisam de reaplicações mais frequentes com menor intervalo de tempo, e é preferível o uso de FPS 50 em vez de 30. E também depende da intensidade de radiação no local e da quantidade aplicada.

Para explicar a importância da proteção ao se expor ao sol, o médico dermatologista cooperado da Unimed Porto Alegre Mauro Ramos usa uma analogia: o protetor solar é como um capacete — ele protege, mas não isenta o risco. Da mesma forma, o protetor não é convite ao excesso de sol e não dispensa outras medidas de proteção, como chapéus ou óculos escuros.

— Além do filtro, é fundamental a proteção física. Hoje, a tecnologia oferece roupas com FPU (Fator de Proteção Ultravioleta) confortáveis e menos quentes, o que é especialmente importante para as crianças. Precisamos reforçar esse cuidado, porque a exposição é cumulativa. Às vezes as pessoas dizem: "Ah, mas eu só tomo sol no verão." Sim, mas já passaram por vários verões, e essas exposições vão se somando — afirma.

Identificando riscos

O câncer de pele nem sempre apresenta sintomas evidentes. Porém, quando uma mancha surge ou muda de forma, é preciso atenção. O dermatologista Mauro Ramos explica que uma forma simples de identificar sinais suspeitos é recorrer ao ABCDE do melanoma — método usado para reconhecer características do tipo mais agressivo de câncer de pele, conhecido por sua alta capacidade de disseminação pelo corpo.

Conheça o esquema ABCDE do melanoma:

A — Assimetria: Quando metade da pinta é diferente da outra, sem formato regular.

Quando metade da pinta é diferente da outra, sem formato regular. B — Borda: Contorno irregular, com falhas, serrilhados ou pontas.

Contorno irregular, com falhas, serrilhados ou pontas. C — Cor: Tons muito escuros ou múltiplas cores na mesma lesão.

Tons muito escuros ou múltiplas cores na mesma lesão. D — Diâmetro: Pintas que medem mais de 0,5cm merecem atenção.

Pintas que medem mais de 0,5cm merecem atenção. E — Evolução: Mudança de tamanho, cor, formato ou relevo — o principal sinal de alerta.

— Uma lesão que apresenta crescimento rápido é a mais importante. Sinais podem aparecer em crianças e adolescentes. Depois, o surgimento de uma pinta nova é menos comum. Se uma lesão que no verão tinha 3mm, por exemplo, cresce em seis meses ou um ano, dobrando de tamanho, é preciso ter atenção — enfatiza.

Para Mauro, a prevenção física e o rastreamento precoce são fundamentais para evitar a doença.

— Felizmente, a maioria dos cânceres de pele não são letais, e os tumores malignos são curáveis, desde que tratados adequadamente e de forma precoce. A remoção de uma lesão de melanoma identificada a tempo pode, em tese, curar 100% dos casos — finaliza o médico.

Mitos e verdades sobre o câncer de pele

Quando o assunto é câncer de pele, ainda existem dúvidas que podem atrapalhar a prevenção e o diagnóstico precoce. Entender o que é fato — e o que não passa de mito — ajuda a identificar riscos e adotar hábitos de proteção no dia a dia. Veja algumas das afirmações mais comuns:

Pintas e manchas podem ser sinal de câncer pele

Verdade: Manchas ou sinais que crescem, mudam de forma ou cor, coçam, ardem, descamam, sangram ou feridas que não cicatrizam em até quatro semanas devem ser avaliados por um dermatologista, pois podem indicar doenças como o melanoma.

Só quem se expõe muito ao sol tem risco de ter câncer

Mito: Apesar de a exposição excessiva ao sol ser o principal fator de risco, ela não é única. Câmaras de bronzeamento, a falta de uso de protetor solar e a idade avançada também são alguns fatores de risco.

Se expor ao sol entre 10h e 16h é mais perigoso

Verdade: Esse é o período de maior incidência de radiação. As orientações indicam que a exposição seja evitada nesse intervalo.

O câncer de pele é sempre visível e fácil de identificar

Mito: Nos estágios iniciais, o câncer de pele pode ser silencioso e não apresentar coceira, dor ou mudanças perceptíveis imediatamente.

É possível notar sinais do problema observando a própria pele

Verdade: Lembrar da regra ABCDE do melanoma ajuda a identificar alterações que merecem atenção e avaliação médica.

Proteja a pele

A exposição ao sol sem proteção é um dos principais fatores de risco para o câncer de pele. Pequenas atitudes no dia a dia podem reduzir significativamente os danos causados pelos raios UV. Confira:

Protetor solar

Óculos de sol com proteção UV

Bonés

Chapéus de abas largas

Sombrinha

Guarda-sol

Camisas de proteção UV

Beber bastante água

A medida perfeita

A quantidade faz toda a diferença na eficácia do filtro solar. Aplicar menos do que o necessário reduz a proteção indicada na embalagem. Uma forma simples de acertar a dose é seguir a conhecida “regra da colher de chá”, usada em campanhas de fotoproteção.

Duas colheres: rosto, cabeça a pescoço

rosto, cabeça a pescoço Duas colheres: tronco

tronco Duas colheres: cada perna

cada perna Uma colher: cada braço