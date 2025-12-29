IPE Saúde lança programa para ampliar rede de médicos 

Edital do Programa Mais Assistência prevê 10,4 mil oportunidades de trabalho em 356 municípios do Estado. IPE Saúde/Divulgação

Com a meta de ampliar o volume anual de 2,2 milhões para 3,2 milhões de consultas em 2026, o IPE Saúde lançou recentemente o Programa Mais Assistência. O chamamento público, que recebe inscrições até 9 de janeiro, é voltado tanto a médicos em início de carreira quanto a profissionais já consolidados que desejem firmar ou manter vínculo com o plano. A iniciativa íntegra o conjunto de ações do Governo do Estado voltadas ao fortalecimento do IPE Saúde e à ampliação do acesso dos servidores públicos a atendimento médico qualificado.

O IPE Saúde conta com serviços e profissionais de qualidade, e consegue manter o preço de mercado, realizando o pagamento em dia para aqueles profissionais de saúde que prestam serviço ao convênio. O processo do Programa Mais Assistência será totalmente informatizado e contará com quatro etapas: inscrição, habilitação, credenciamento e ordem de início das atividades.

Ao todo, são oferecidos 10.460 postos de atendimento, distribuídos em 356 municípios do Rio Grande do Sul, contemplando 42 especialidades médicas. Cada profissional pode se candidatar a até duas especialidades em três cidades. Para isso, tanto novos interessados quanto médicos já credenciados devem acessar o site do IPE Saúde e preencher o formulário digital.

Um novo IPE Saúde

O Programa Mais Assistência marca um momento de virada institucional. Após a reestruturação, o IPE Saúde está em uma nova fase, em que a autarquia passa a atuar com três pilares: ampliação da oferta de médicos, modernização do sistema e conformidade legal.

A modernização inclui processos totalmente digitais, relação direta e transparente entre médico e segurado e instrumentos modernos de avaliação. Já a conformidade se refere à Lei 14.133/2021, que estabelece critérios impessoais, isonômicos e transparentes para o credenciamento no setor público.

Também como parte dessa nova fase, o IPE firmou no dia 16 de dezembro seu primeiro convênio com a OAB-RS, abrindo caminho para parcerias com outras entidades de registro profissional e organismos para paraestatais.

Valorização profissional e pagamento em dia

Um dos pontos centrais do edital é a valorização do trabalho médico, com a garantia de pagamento das consultas em até 15 dias para assegurar previsibilidade financeira. Na modalidade pessoa jurídica, o valor pago por consulta é de R$ 108,00. Para pessoa física, o valor é de R$ 74,40. Na pediatria, há adicional de R$ 54,00 por consulta em puericultura, voltada as crianças de até dois anos, reforçando o cuidado com a primeira infância.

Processo transparente e prioridade ao Interior

O edital foi construído a partir de estudo técnico com indicadores do Sistema Único de Saúde (SUS), georreferenciamento e dados da estrutura hospitalar. A ideia foi priorizar regiões com maior carência de profissionais, especialmente no Interior. Na fase de classificação, serão considerados critérios como tempo de formação, número de atendimentos ofertados e prazo para agendamento de consultas. O profissional que pontuar melhor será aquele que oferecer um tempo de marcação menor, e esses dados passarão a integrar o contrato.

Os contratos iniciais terão vigência de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por até 120 meses. Os profissionais já credenciados podem seguir atuando até 31 de dezembro de 2027, mas também deverão participar do chamamento. É necessário que todos se credenciem, para terem os mesmos direitos.