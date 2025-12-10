Empresa gaúcha de atendimento pré-hospitalar realiza 40 mil remoções por ano 

Transul protege mais de 250 mil vidas diariamente. Transul / Divulgação

Conforme apontam dados do Núcleo Nacional de Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar (NEAD), o Brasil tem registrado, nos últimos anos, um aumento significativo na demanda por serviços de atendimento pré-hospitalar. Esse crescimento é impulsionado por fatores como envelhecimento da população, maior incidência de doenças crônicas e expansão de eventos de grande porte.

Nesse contexto, empresas do setor têm buscado ampliar sua capacidade operacional, investir em tecnologia e fortalecer suas equipes, a fim de garantir um atendimento qualificado e contínuo à população. É o caso da Transul Emergências Médicas, fundada em 1971, em Porto Alegre, por Renato dos Santos Vasconcellos. Nos últimos cinco anos, a companhia afirma ter investido mais de R$ 5 milhões na aquisição de ambulâncias e equipamentos.

– Ser responsável pela proteção de milhares de vidas todos os dias é motivo de orgulho. Estamos há mais de 50 anos no mercado e, a cada novo ciclo, observamos um crescimento contínuo no número de clientes e de atendimentos, com cerca de 90% deles demonstrando alta satisfação com os serviços que prestamos – afirma o enfermeiro e responsável técnico da Transul, Cristiano Martins.

Em números, a empresa se posiciona entre as maiores frotas de ambulâncias do Sul do país. A Transul contempla:

mais de 100 veículos climatizados e equipados com alta tecnologia;

mais de 500 colaboradores;

mais de 250 mil vidas protegidas diariamente;

mais de 40 mil remoções por ano;

mais de mil eventos atendidos anualmente.

Principais serviços

Atendimento domiciliar

Com atendimento 24 horas, a empresa oferece suporte completo, tecnologia adequada e equipes preparadas para prestar cuidado seguro e humanizado. Martins destaca que cerca de 80% das demandas são resolvidas diretamente na residência do usuário, evitando deslocamentos desnecessários.

A Transul conta também com uma Central de Regulação Médica, formada por atendentes, técnicos, enfermeiros e médicos disponíveis 24 horas para orientar e prestar suporte aos clientes remotamente.

– Por meio da telemedicina, ainda oferecemos mais de 25 especialidades em consultas médicas, garantindo atendimento rápido, seguro e no conforto da casa do paciente – conta o profissional.

Remoções

A Transul mantém canal direto com hospitais e clínicas para agilizar a remoção de pacientes e entregar resposta rápida em emergências. A empresa realiza diariamente todos os tipos de remoção – básica e UTI adulto, pediátrica e neonatal, além de psiquiátrica e especial – e conta com duas aeronaves equipadas para transportes aeromédicos nacionais e internacionais.



Lançado em parceria com a Fração Táxi Aéreo, o serviço de remoções aeromédicas oferece estrutura de ponta e equipes altamente especializadas, com protocolos rigorosos de segurança e assistência completa ao paciente, garantindo suporte integral durante todo o transporte, seja em deslocamentos dentro do país ou no exterior.

Frentes de atuação

Rodovias

A Transul está presente nas principais rodovias do Rio Grande do Sul, cobrindo mais de 1,3 mil quilômetros com ambulâncias modernas e equipes especializadas.

Eventos

A Transul oferece atendimento médico em eventos de diferentes portes – de encontros corporativos e festas privadas a competições esportivas e shows nacionais e internacionais –, disponibilizando ambulatório móvel e fixo, profissionais treinados, atendimento médico imediato e humanizado, além de uma estrutura completa para emergências.

Área Protegida

Área Protegida é um serviço que assegura pronto-atendimento diário em shoppings, universidades, escolas, clubes, restaurantes, academias, parques, indústrias e empresas. Além disso, a Transul disponibiliza locação de ambulâncias, equipamentos e a gestão completa de equipes.

Visão de futuro

Mais do que contemplar diversos serviços, a Transul aposta na formação contínua de suas equipes. Por meio do Núcleo de Educação em Urgências (NEU), promove treinamentos e capacitações em primeiros socorros, reforçando a qualificação dos profissionais e ampliando o preparo para lidar com situações críticas.

A empresa também investe constantemente na renovação da frota e na modernização dos equipamentos eletromédicos. Essa cultura de atualização se estende à comunidade. Martins explica que a intenção é expandir o acesso ao conhecimento e fortalecer a compreensão sobre o atendimento pré-hospitalar.