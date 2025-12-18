Descubra os benefícios do arroz na alimentação para quem busca uma vida saudável

Em parceria com o Irga e o Governo do Estado do RS, nutricionista Isabella Lacerda esclarece mitos e verdades sobre o arroz, tão comum no prato dos brasileiros. Jefferson de Souza / Divulgação

Se diz arroz doce ou arroz de leite? A depender da região do Brasil — ou mesmo do Rio Grande do Sul — a resposta pode variar. Aliás, esse embate é quase tão clássico quanto a discussão entre bolacha e biscoito. Mas, independentemente de como você chama, uma coisa é certa: o arroz está presente no prato de milhões de brasileiros todos os dias.

Além disso, conforme a nutricionista Isabella Lacerda, o alimento é fonte de energia complexa, sendo benéfico à saúde intestinal, e ainda contém fibras e antioxidantes, que contribuem para a prevenção de doenças cardiovasculares. Porém, apesar da popularidade do arroz, ainda surgem dúvidas e até alguns mitos sobre o consumo desse alimento. Será que engorda? Pode ser ingerido à noite? É melhor consumir o arroz integral em vez do branco?

Para esclarecer essas e outras questões, o Instituto Riograndese do Arroz (Irga) e Governo do Estado produziram recentemente um vídeo para o Instagram em parceria com a nutricionista. Na entrevista a seguir, Isabella aprofunda o assunto e mostra que o arroz, além de saboroso, pode ser um grande aliado de quem busca uma alimentação equilibrada.

Mito ou verdade: arroz engorda ou, de alguma forma, prejudica o emagrecimento?

Mito. O arroz não é um alimento que possa ser considerado calórico. Em 100g de arroz cozido, de acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (Taco), temos 128kcal. Além disso, precisamos lembrar que nenhum alimento “engorda” ou “emagrece”. O que engorda é comer mais do que você gasta de energia; uma alimentação com excessos e exageros. Logo, você não precisa cortar o arroz para emagrecer.

Quem quer perder gordura precisa entrar em estado de déficit calórico, ou seja, comer menos do que gasta de energia. Se você despende cerca de 2.000kcal diariamente e precisa comer 1.700kcal para emagrecer, note que 100 gramas de arroz no almoço e na janta não somam nem 15% do que você necessita consumir de calorias no seu dia. Portanto, é uma questão de controlar as quantidades e manter o consumo de arroz normalmente.

Mito ou verdade: arroz branco é um “vilão” da saúde?

Mito. O arroz branco não precisa ser cortado da alimentação; apenas controlado — assim como o arroz integral. Aliás, se compararmos 100 gramas de arroz branco cozido versus 100 gramas de arroz integral cozido, temos 128kcal no branco e 124kcal integral. Em termos de carboidratos, são 28 gramas no branco e 25 gramas no integral. A maior diferença está nas fibras, com 1,6 gramas no arroz branco e 2,7 gramas no integral.

Como se pode ver, não existe nenhum argumento que justifique o arroz integral sendo “mais saudável” do que o branco, pois os macronutrientes são muito semelhantes. O que podemos dizer é que, por conter mais fibras, o integral vai saciar por mais tempo do que o branco. No entanto, você consegue esse mesmo efeito com o arroz branco ao acompanhá-lo com feijão, legumes, proteína e verduras, por exemplo.

Mito ou verdade: arroz à noite e arroz requentado fazem mal?

Mito. Não existe horário específico para comer nenhum alimento. Comer arroz à noite não prejudica a saúde nem o emagrecimento. Como eu disse antes, se você quer emagrecer, precisa comer menos do que gasta diariamente, então tanto faz se come arroz no almoço, na janta ou em ambas as refeições.

Mito ou verdade: arroz pode ser mais do que um acompanhamento?

Verdade. O arroz pode ser tanto acompanhamento como prato principal se ele for, por exemplo, uma preparação de risoto. Porém, junto do feijão, é extremamente nutritivo. O arroz e o feijão se completam, sendo o primeiro uma fonte de energia (carboidratos), enquanto o segundo fornece fibras e proteína vegetal. O que um não tem de aminoácidos essenciais, o outro completa. É uma combinação rica em ferro, vitaminas do complexo B, fósforo, magnésio e zinco.

Mito ou verdade: substitutos do arroz, como quinoa, amaranto ou arroz de couve-flor, são mais saudáveis?