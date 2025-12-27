Como traçar metas realistas para 2026

Visual Generation / stock.adobe.com

Os últimos meses do ano, especialmente dezembro, costumam ser marcados por encontros, confraternizações e balanços pessoais. É o período em que as pessoas celebram o ciclo que se encerra, refletem sobre suas trajetórias e tentam se organizar para o ano seguinte. Apesar do clima festivo, o fim do ano também pode ser um gatilho para estresse e ansiedade. De acordo com a International Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR), os níveis de estresse aumentam, em média, 75% durante o mês de dezembro.

Conhecida popularmente como “Dezembrite”, a angústia vivida por milhões de pessoas nessa época surge da combinação entre ansiedade, pressão social das festas e a avaliação dos objetivos traçados no início do ano, agora colocados à prova. O médico psiquiatra cooperado da Unimed Porto Alegre Paulo Rogério Aguiar explica que esse sentimento está fortemente ligado à distância entre expectativa e realidade — ou seja, entre o que se planeja e o que, de fato, se consegue realizar.

— Muitas vezes, essa realidade é injusta porque nos baseamos em padrões irreais das redes sociais. Vemos pessoas viajando e atingindo objetivos, mas esquecemos que são pessoas reais, com dores e frustrações que não são publicadas. É preciso se permitir não estar bem, mesmo quando o momento “obriga” a isso. As pessoas devem selecionar o que realmente faz sentido internamente e aprender a dizer “não” para compromissos que não geram prazer — destaca.

Cuidando da saúde mental

Além da alta demanda de tarefas, o fim do ano pode trazer uma sobrecarga emocional significativa, acionando gatilhos em algumas pessoas. Dados do Centro de Valorização da Vida (CVV) indicam um aumento entre 15% e 20% no número de ligações recebidas nesse período. Segundo Aguiar, o primeiro passo é identificar o fator que desencadeia a ansiedade, já que o manejo desses sentimentos é sempre individual.

— Em muitos casos, é a pressão do trabalho para cumprir metas ou o estresse de encontros familiares com pessoas com quem não há afinidade. Há também o luto por quem já morreu e a ausência sentida nessas datas. É importante se questionar: esse encontro familiar é realmente obrigatório? Será que não vale criar uma nova tradição? — pondera.

O período de festas costuma funcionar quase como um relógio simbólico: quando o ponteiro marca a meia-noite do dia 31, tudo parece precisar estar resolvido. Nesse contexto, o corpo — muitas vezes exausto após um ano inteiro de trabalho intenso — pede descanso, enquanto a mente insiste em não desacelerar. Por isso, o psiquiatra alerta para os riscos de recorrer ao álcool como forma de aliviar tensões.

— O básico é fundamental: dormir bem, alimentar-se adequadamente, manter atividade física e, se possível, praticar técnicas de relaxamento. Para quem tem abertura, a espiritualidade e a gratidão também são importantes recursos de resiliência — complementa.

Traçando objetivos

Criar metas para o novo ano é um hábito comum, mas manter a própria palavra nem sempre é simples. Uma pesquisa da Forbes Health, realizada em 2024, mostrou que apenas 8% das pessoas afirmam que suas resoluções de ano novo duraram mais de um mês. Para evitar frustrações e possíveis quadros de ansiedade ou sobrecarga mental, o médico recomenda que os objetivos não se limitem apenas a conquistas materiais.

O que eu aprendi este ano? Como evoluí como pessoa? Que aprendizado tirei das dificuldades? Precisamos olhar para nós mesmos com mais autocompaixão. Às vezes, superamos doenças, perdas de entes queridos ou injustiças no trabalho e não damos o devido valor a essa superação PAULO ROGÉRIO AGUIAR

Incluir aspectos não materiais na retrospectiva anual, valorizando pequenos avanços e reconhecendo que o que não foi alcançado pode ser reorganizado para o próximo ciclo, com planejamento e metas realistas, é um caminho importante para atravessar esse período de forma mais leve e saudável.

Metas organizadas

Para muitas pessoas, a chegada de um novo ano simboliza recomeços, metas renovadas e novos desejos. Para ajudar a tornar essa transição mais consciente e equilibrada, o médico psiquiatra cooperado da Unimed Porto Alegre Paulo Rogério Aguiar reuniu seis orientações práticas para quem deseja se organizar com mais sabedoria e propósito rumo a 2026.

1. Defina metas com propósito — não por pressão externa

Antes de listar o que você “deveria” fazer, reflita sobre o que realmente importa para você. O que traz paz, significado e alegria à sua vida? Pergunte-se: “Por que essa meta é importante para mim?” e “Como alcançá-la contribuirá para o meu bem-estar geral e crescimento espiritual?”

2. Priorize poucas metas, mas significativas

A autocompaixão começa com a consciência dos próprios limites. Em vez de uma lista extensa que gera ansiedade antes mesmo de começar, escolha de uma a três metas principais para o próximo ano. Ao focar em menos objetivos, você concentra sua energia, aumenta as chances de sucesso e, sobretudo, reduz a sobrecarga e o sentimento de fracasso.

3. Estabeleça metas flexíveis, com margem para ajustes

A vida é cheia de imprevistos, e o caminho nem sempre é linear. Crie metas que permitam adaptações. Em vez de “Vou emagrecer 10 kg até março”, o que pode gerar culpa se não for alcançado, prefira algo como: “Vou adotar hábitos alimentares mais saudáveis e praticar exercícios regularmente para melhorar minha saúde e minha energia.”

4. Divida as metas em pequenos passos e celebre cada conquista

Metas grandes podem parecer intimidadoras. Por isso, divida-as em micro metas ou pequenos passos diários ou semanais. Se o objetivo é ler mais, comece com “ler 10 páginas por dia” ou “ler por 15 minutos antes de dormir”. Cada passo concluído é uma conquista que merece ser reconhecida.

5. Pratique a autocompaixão ao longo da jornada

A verdadeira gentileza consigo mesmo se revela quando as coisas não saem como planejado. Haverá dias de desvio, perda de foco ou cansaço. Nesses momentos, em vez de se criticar severamente, exercite a autocompaixão. Pergunte-se: “O que eu preciso agora para me reerguer?”, “O que aprendi com isso?” ou “Como posso ser gentil comigo mesmo neste momento?” O perdão a si mesmo é uma ferramenta poderosa para manter o ânimo e seguir em frente.

6. Conecte as metas ao crescimento pessoal e espiritual

Mais do que resultados práticos, reflita sobre quem você deseja se tornar ao alcançar suas metas. Se o objetivo for financeiro, por exemplo, o propósito pode ser “alcançar mais segurança para viver com tranquilidade e ajudar quem precisa”, e não apenas “ter mais dinheiro”. Na saúde, pode significar “ter mais energia para viver plenamente e cuidar do corpo”. Essa conexão com um propósito maior fortalece a resiliência e transforma desafios em oportunidades de evolução.

Estratégias para aliviar a ansiedade

Pequenas mudanças na rotina podem ter um impacto significativo no controle da ansiedade de final de ano. Confira algumas estratégias que podem contribuir para o bem-estar.

Movimento como aliado da saúde mental

A prática regular de atividade física vai além dos benefícios para o corpo. Exercícios ajudam a reduzir a produção de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, e contribuem para o equilíbrio emocional.

Respirar para desacelerar a mente

Técnicas como a respiração diafragmática são ferramentas acessíveis e eficazes para acalmar o sistema nervoso. Ao focar na respiração, é possível reduzir sintomas físicos da ansiedade.

Busca por conhecimento

Compreender o que é a ansiedade, suas causas e manifestações ajuda a desmistificar o problema e fortalece o indivíduo no manejo dos sintomas, reduzindo a sensação de perda de controle.

Conexões que acolhem

Manter vínculos com amigos e familiares é um fator de proteção importante para a saúde mental. O apoio social diminui a sensação de isolamento e contribui para enfrentar momentos difíceis com mais segurança.