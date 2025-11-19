Relógio de monitoramento de saúde oferece teleatendimento em tempo real 

Dispositivo comercializado pela Ecco Salva oferece monitoramento 24h para seus pacientes. Ecco Salva / Divulgação

A população idosa no Brasil está crescendo. Conforme o último censo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de idosos no Brasil cresceu 57,4% entre 2010 e 2022. O aumento dessa faixa etária, de pessoas com 60 anos ou mais, levanta uma questão: como garantir um cuidado de saúde mais eficiente para essa população?

Com o aumento da idade, é comum que algumas doenças acabem aparecendo, como hipertensão e diabetes. Pensando em atender esse público com maior exatidão, a Ecco Salva – empresa especializada em serviços de atendimento pré-hospitalar de emergência e urgência médica – está lançando o Relógio de Bem Estar Ecco Salva. O dispositivo utiliza georreferenciamento e conta com um GPS embutido para localização em tempo real, sensor de queda, botão de emergência e monitoramento 24 horas dos sinais vitais.

Com mais de 30 anos de atuação no segmento de emergências médicas, a Ecco Salva atende cerca de 146 mil pacientes, dos quais, como ressalta o diretor comercial da empresa, Alan Flausino, uma boa parte estão na terceira idade. Uma das motivações da concepção do relógio foi de entender que a tendência é um atendimento mais ativo, que antecipa complicações.

— A empresa sempre prestou atendimento médico passivo: você espera a pessoa ligar para solicitar atendimento na nossa central de emergência. Dentro do nosso planejamento estratégico, estamos sempre buscando inovações e novos produtos. Percebemos que o monitoramento ativo é uma tendência mundial — explica.

Confira quatro motivos do porquê adquirir um relógio que te ajuda a monitorar sua saúde:

1. Atendimento 24h por dia

Hoje os idosos estão cada vez mais conectados: conforme o IBGE, em 2023, mais de 66% das pessoas com 60 anos ou mais acessaram a internet. Embora essa conexão tenha aumentado nos últimos anos (saltando 20 pontos em relação a 2019), ainda existem pessoas pouco familiarizadas com a tecnologia.

O monitoramento em tempo real da Ecco Salva permite que o paciente esteja mais seguro, já que o equipamento transmite constantemente as informações dos seus sinais vitais. O relógio consegue monitorar os batimentos cardíacos, oxigenação, e também possui um sensor de queda. Segundo o diretor comercial da empresa, há um alto índice de acidentes domésticos na terceira idade, todos os anos 40% dos idosos com 80 anos ou mais sofrem quedas, onde a pessoa cai e, às vezes, não tem nem mobilidade para sair do chão.

— Quando o sensor de queda é acionado, ele toca imediatamente na nossa central de emergência. Somos a primeira empresa de atendimento pré-hospitalar a lançar um equipamento como esse. A ideia veio justamente da necessidade de trazer um novo produto focado na inovação da área de saúde, atendendo a essa demanda de assistência ativa para o nosso cliente mais idoso— diz Flausino.

2. Disponibilidade integral de atendimento

A Ecco Salva oferece um serviço de caráter emergencial, logo, os médicos da instituição são treinados para salvar vidas. O relógio, ao detectar que existe um problema mais grave com o paciente, aciona a central de emergência que prontamente entra em contato com o paciente para entender se o problema pode ser manejado virtualmente ou se existe a necessidade da ida de um profissional até o local.

— Temos uma estrutura dedicada para atender os códigos de emergência que colocam a vida em risco iminente. Nesses casos, sempre temos uma unidade de prontidão para sair de nossas bases e atender dentro do tempo de resposta para salvar a vida desse paciente — contextualiza Alan Flausino.

3. Personalização do cuidado

O diretor técnico médico da Ecco Salva, Dr. Milton José de Andrade, explica que o objetivo do relógio não é vigiar o paciente, mas sim construir uma filosofia de personalização do cuidado. Milton explica que a jornada do paciente no programa Bem-Estar começa com o treinamento e capacitação para criar engajamento e fazer com que o uso do relógio se torne parte da rotina. A Ecco Salva estabelece então uma ficha personalizada do paciente, o que permite à empresa e ao relógio entenderem quando é o momento de intervenção.

— Além do perfil, nós também realizamos um enquadramento de eixo, para entender onde o paciente se encaixa melhor, pois os parâmetros (frequência, saturação, sensibilidade de

queda) mudam para um paciente jovem/atleta em relação a um paciente idoso ou acamado — diz.

Depois que o relógio começa a funcionar, existe também um momento de aprendizado algorítmico. Com a ajuda da inteligência artificial, o relógio entende o perfil do paciente e vai formando um histórico com gráficos e curvas de acompanhamento. Milton explica que isso torna a medicina mais personalizada. Entre as situações que podem gerar alguma alteração, o diretor técnico médico da Ecco Salva elenca algumas:

— Curva de queda na saturação (oxigênio do sangue) ou uma frequência cardíaca que oscile, estando muito baixa ou muito alta. Essas alterações podem ser precursoras de um AVC, uma arritmia cardíaca, uma descompensação pulmonar ou até um quadro infeccioso — exemplifica.

4. Segurança e conforto

O serviço oferecido garante segurança e tranquilidade não apenas para quem utiliza, mas também para filhos e netos dos pacientes. O diretor técnico médico da Ecco Salva afirma que monitorar o indivíduo em tempo real, sob uma perspectiva clínica e de saúde, e garantir um serviço de amparo com atendimento médico rápido (digital ou físico), alivia a angústia dos familiares.

— Esse mecanismo permite que filhos e netos vivam seu dia a dia sem preocupação excessiva, sabendo que o atendimento necessário estará disponível em minutos — expõe Milton.

Como o dispositivo oferece segurança e conforto para pacientes e seus familiares, Alan Flausino vê o produto como um bom custo-benefício.