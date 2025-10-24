Hospital Nora Teixeira proporciona experiência diferenciada em saúde

Vista aérea do Hospital Nora Teixeira, localizado no complexo hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre. Hospital Nora Teixeira / Divulgação

Neste mês, o Hospital Nora Teixeira, da Santa Casa de Porto Alegre, celebra dois anos de atuação. Desde sua inauguração, a unidade vem se destacando por unir tecnologia de ponta, estrutura inovadora e um modelo de cuidado integral e humanizado, que valoriza cada etapa da jornada do paciente.

O hospital integra a Cidade da Saúde da Santa Casa, conectando as diferentes unidades que compõem a instituição. Confira quatro diferenciais que transformaram o Hospital Nora Teixeira como símbolo de modernidade e atenção personalizada em Porto Alegre.

1 - Centro cirúrgico integrado e seguro

O projeto feito para o Hospital é um dos grandes diferenciais da unidade. Ele foi idealizado para garantir precisão, conforto e segurança em todas as etapas do atendimento. Composto por cinco salas cirúrgicas com alta tecnologia, o Centro Cirúrgico do Hospital Nora Teixeira conta com leitos de recuperação com design sofisticado e seguro, além de sala de congelação integrada, que facilita a análise patológica em tempo real, permitindo decisões clínicas rápidas e precisas, e acesso direto à UTI, garantindo resposta rápida em casos de urgência. Tudo isso foi pensado para oferecer a melhor experiência a cirurgiões e pacientes do pré ao pós-operatório.

2 - Diagnóstico por imagem com inteligência artificial

O uso da Inteligência Artificial na saúde representa um importante avanço em precisão e eficiência. No Hospital, essa tecnologia vem sendo incorporada especialmente na análise de exames e nos diagnósticos por imagem, aprimorando a assertividade dos resultados e o cuidado com cada paciente.

O Centro de Diagnóstico por Imagem é um diferencial da instituição por ser equipado com aparelhos de tomografia e ressonância magnética de última geração, o que possibilita exames mais rápidos, precisos e com menor exposição à radiação.

Entre os diferenciais do local, além da aplicação da IA, estão equipamentos com tecnologia de ponta que aprimoram a definição das imagens, capacidade para atender pacientes de até 230 kg, ambientes amplos e confortáveis, ideais para pessoas com claustrofobia, oferta de exames de alta complexidade, como neurografia, tractografia, perfusão, espectroscopia e exames vasculares, além da realização de exames sob sedação até às 23h, inclusive em pacientes pediátricos.

3 - Centro de Oncologia com tecnologia avançada e cuidado integral

Para aprimorar práticas médicas e promover troca de conhecimentos e tecnologias, as unidades de tratamento de câncer da Santa Casa estão integradas à Rede Einstein de Oncologia e Hematologia. Segundo especialistas, o Centro de Oncologia do Hospital Nora Teixeira oferece atendimento centrado no paciente, com tecnologia avançada e equipe multiprofissional.

— A oncologia no Rio Grande do Sul conta com um dos mais modernos centros de tratamento, com acesso à expertise da Rede Einstein e estrutura assistencial única — explica o diretor médico do Hospital Nora Teixeira, Dr. Fernando Lucchese.

Os pacientes do Centro de Oncologia têm acesso a biópsias guiadas por imagem 2D ou 3D, com maior precisão e menor exposição à radiação, além de um sistema de resfriamento capilar para reduzir queda de cabelo na quimioterapia. A instituição vem investindo em equipamentos de ultrassonografia de última geração para agilizar diagnósticos, proporcionar mais ambientes acolhedores e boxes individuais para infusão.

Biópsia de mama por estereotaxia em pronação proporciona um procedimento mais moderno, com maior conforto e segurança. Hospital Nora Teixeira / Divulgação

4 - UTI com monitoramento inteligente e estrutura humanizada

A Unidade de Terapia Intensiva do hospital foi desenhada com foco na segurança e bem-estar do paciente. O ambiente conta com iluminação natural, jardim interno e tecnologias exclusivas, como sistema de monitoramento 24 horas com inteligência artificial, que alerta sinais de deterioração clínica.

Além disso, a instituição dispõe de equipamentos de transferência automatizada, em que pacientes podem ser mobilizados passivamente até a sala de fisioterapia durante a internação na UTI, o que encurta o tempo total de hospitalização. Todos os leitos de UTI contêm estativas suspensas 360º — estruturas dedicadas a facilitar a mobilidade, acesso aos equipamentos e flexibilidade dos pacientes internados. Tanto para os profissionais quanto para os pacientes, essa combinação de tecnologia e conforto cria uma experiência hospitalar mais humana e acolhedora.