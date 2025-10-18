Diagnóstico precoce do câncer de mama pode salvar vidas

Em 2024, mais de 20 mil brasileiras perderam a vida em decorrência da doença. Visual Generation / stock.adobe.com

Entre todos os tipos de câncer, o de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. Somente em 2024, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), 20.165 brasileiras perderam a vida em decorrência da doença. No Rio Grande do Sul, foram 1.536 óbitos registrados. O Sul, ao lado do Sudeste, figura entre as regiões com maior incidência. Apenas no Estado, 3.720 novos casos foram identificados no último ano. O relatório Controle do Câncer de Mama no Brasil: Dados e Números 2025 estima que, em 2025, o país deve ultrapassar 73 mil novos diagnósticos.

O câncer de mama pode ter ou não origem genética. A médica mastologista cooperada da Unimed Porto Alegre Bianca Seitenfus explica que apenas 5% a 10% dos casos têm herança hereditária. A maioria dos diagnósticos está relacionado a fatores externos, como estilo de vida.

— O principal fator de risco é o sobrepeso ou a obesidade, além do consumo de álcool e do sedentarismo. A boa notícia é que esses aspectos são modificáveis. Já fatores como o envelhecimento celular não podem ser evitados, por isso o risco aumenta após os 50 anos — afirma.

Atenção aos sinais do corpo

Embora encontrar um nódulo na mama cause apreensão nas mulheres, nem sempre a lesão é sinal de câncer. Em alguns caos, a alteração é benigna. Ainda assim, médicos alertam que todo nódulo deve ser avaliado, pois o câncer de mama também pode se apresentar dessa forma. O diagnóstico precoce continua sendo o principal aliado para garantir boas chances de tratamento e cura.

Leia Mais O que são cuidados paliativos e quando iniciar a abordagem

Leia Mais Diálogo é essencial para fortalecer a doação de órgãos

A campanha mundial Outubro Rosa reforça a importância da conscientização sobre a doença e incentiva mulheres de todo o mundo a ficarem atentas aos sinais do próprio corpo. A médica mastologista cooperada da Unimed Porto Alegre Michela Marczyk ressalta que o autoexame e os exames de imagem são fundamentais para a detecção precoce.

— A mamografia, especialmente após os 40 anos, reduz a mortalidade em mais de 35%. É o único exame capaz de identificar lesões muito pequenas — às vezes menores que um centímetro — ou microcalcificações que podem indicar o câncer ou alterações pré-carcerígenas — explica.

Tratamento

A confirmação do diagnóstico provoca um impacto emocional imediato e gera dúvidas sobre o tratamento, a rotina e o futuro. Nessa etapa, informação de qualidade, acompanhamento médico constante e uma rede de apoio sólida são fundamentais. Manter hábitos saudáveis, buscar equilíbrio na rotina e contar com suporte psicológico ajudam a preservar o bem-estar e fortalecem a confiança da paciente.

Outra etapa importante é a definição do tratamento, realizada com base em exames específicos. Segundo Michela, a imunohistoquímica — análise das células a partir do material da biópsia — funciona como o “CPF da lesão”, determinando o tipo de tumor e orientando a conduta médica.

Leia Mais Por que é preciso cuidar das mães durante a amamentação

Leia Mais Como construir uma cultura de doação de sangue?

A abordagem deve envolver diferentes profissionais e pode combinar cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou terapia-alvo — que utiliza medicamentos para atacar diretamente as células cancerígenas.

— Para pacientes que seguem o tratamento, a chance de cura é de cerca de 95%. Depois, recomendamos pelo menos cinco anos de acompanhamento — reforça Bianca.

Hora da virada

Jornalista Eduarda Streb tratou um câncer de mama aos 48 anos. Muriell Custódio / Conteúdo para Marcas

A jornalista e empresária Eduarda Streb foi diagnosticada com câncer de mama aos 48 anos, em 2021. Vinda de uma família com histórico da doença, ela descobriu o câncer durante uma consulta de rotina.

— Eu tinha uma vida ativa, praticava esportes, nunca fui sedentária. E, de repente, veio o diagnóstico. Mas sempre estive em dia com os exames, e isso me salvou — relembra.

Contar para a família foi um dos momentos mais difíceis, especialmente para a filha, que tinha 11 anos na época. Com apoio familiar, Eduarda recorda que enfrentou um tratamento intenso.

— Retirei a mama esquerda, fiz quimioterapia e usei a touca gelada para amenizar a queda dos fios. Também passei por terapia alvo, com 18 aplicações. Mesmo já curada, seguirei tomando medicação por 10 anos — relata.

Hoje, ela compartilha sua trajetória nas redes sociais para inspirar outras mulheres. Para Eduarda, a “hora da virada” vai além do diagnóstico: é sobre redescobrir forças, buscar informação e criar uma rede de apoio.

— Façam os exames preventivos, se priorizem e não se deixem para depois. Temos médicos muito capacitados no Rio Grande do Sul e recursos que fazem a diferença. Acreditem na hora da virada — conclui a jornalista.

Leia Mais Entenda a importância da prevenção para a saúde cardíaca

Leia Mais Síndrome do ninho vazio: como lidar com a saída dos filhos de casa

Atenção aos sintomas

O autoexame é uma das formas mais conhecidas para detecção de um possível nódulo. No entanto, existem outros sintomas que podem significar um diagnóstico de câncer de mama, como:

Edema cutâneo (na pele), semelhante à casca de laranja;

Retração cutânea;

Dor;

Inversão do mamilo;

Hiperemia (vermelhidão, calor e inchaço);

Descamação ou ulceração do mamilo (criação de peles ou crostas na pele);

Secreção papilar (saída de líquido), especialmente quando é unilateral e espontânea. A secreção associada ao câncer geralmente é transparente, podendo ser rosada ou avermelhada devido à presença de glóbulos vermelhos. Podem também surgir linfonodos palpáveis na axila.

Fonte: Ministério da Saúde

Previna-se

Embora existam fatores hereditários associados ao câncer de mama, a maioria dos fatores de risco pode ser modificada. Adotar um estilo de vida saudável é uma das formas mais eficazes de prevenção.

Confira as recomendações:

Mantenha o peso corporal adequado;

Pratique atividades físicas regularmente;

Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas;

Adote uma alimentação equilibrada e nutritiva;

Não fume e evite o tabagismo passivo;

Amamente pelo maior tempo possível, pois a amamentação também oferece proteção;

Cuide da saúde mental e reduza o estresse. O bem-estar emocional também contribui para o equilíbrio do corpo;

Evite o uso prolongado e sem acompanhamento médico de hormônios, como anticoncepcionais ou terapias de reposição hormonal;

Fazer o autoexame é essencial para reconhecer mudanças no corpo que podem ser um sinal de alerta. Especialistas recomendam realizar essa prática de autocuidado mensalmente;

Realize exames preventivos conforme a orientação médica, como a mamografia e consultas de rotina com ginecologista ou mastologista.