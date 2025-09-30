Você sabia que o RS é um dos estados com maior índice de colesterol alto? 

Becel celebra o Mês Farroupilha com receita de arancini feita com carnes de churrasco. Becel / Divulgação

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), cerca de 40% da população brasileira têm colesterol elevado, o que coloca os brasileiros em risco por conta de problemas cardiovasculares, sobretudo por conta do infarto e do AVC (76%). No Rio Grande do Sul, os dados são ainda mais agravantes. A Pesquisa Nacional de Saúde indica que pelo menos 19% da população adulta já recebeu diagnóstico de colesterol alto, ultrapassando à média nacional de 14,6%.

Dessa forma, cuidar da saúde e manter hábitos alimentares equilibrados é essencial para reduzir riscos e garantir mais qualidade de vida. A alimentação é o ponto de partida desse cuidado, exigindo equilíbrio e atenção às escolhas do dia a dia.

Mesmo na rica culinária gaúcha — marcada por pratos típicos como o charque, o carreteiro e o tradicional churrasco — pequenas adaptações podem fazer grande diferença. Reaproveitar alimentos, escolher cortes mais magros ou ajustar os ingredientes e modos de preparo são formas de manter o sabor e a tradição campeira, sem abrir mão do cuidado com a saúde.

Confira algumas dicas para controlar o colesterol:

Hábitos saudáveis

Exames de acompanhamento, alimentação equilibrada e a prática de atividades físicas estão entre as principais recomendações de especialistas para combater o colesterol alto. Segundo Tatiana Miana, diretora de marketing da Flora Food e responsável pela comunicação da marca Becel, essa atenção é essencial porque o colesterol elevado é um dos principais fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares.

— Com o envelhecimento, a exposição acumulada a fatores de risco, como dieta inadequada, sedentarismo e pressão alta, aumenta consideravelmente. Por isso, redobrar os cuidados a partir dos 35 anos é tão estratégico. Intervenções simples têm um impacto enorme na prevenção do acúmulo de placas e na redução do risco de eventos futuros — explica.

Substituições inteligentes na cozinha

Trocar alguns ingredientes no preparo de pratos típicos ou no consumo do dia a dia podem fazer diferença para quem busca sabor sem abrir mão da saúde. Alguns produtos oferecem menos gordura na sua composição e podem ajudar na proteção do coração.

— Comparado com manteiga, a Becel possui 35% menos gorduras totais, menos da metade de gorduras saturadas e um perfil lipídico mais saudável, com maior presença de gorduras insaturadas. Para pessoas que já convivem com colesterol alto, há também uma linha enriquecida com fitosteróis, substâncias de origem vegetal que, quando associadas a uma dieta equilibrada e hábitos saudáveis, podem reduzir os níveis de colesterol em até 10% — explica.

Cuidados eficazes

Outras escolhas diárias também impactam na redução do colesterol. Entre elas, reduzir o consumo de gorduras saturadas (manteiga, carnes gordurosas, queijos integrais) e evitar gorduras trans. A proposta é substituí-las por fontes de gorduras insaturadas, como óleos vegetais e margarinas à base de vegetais. Aumentar o consumo de fibras solúveis (aveia, frutas, leguminosas) colabora para reduzir o LDL ao “capturar” colesterol no intestino. Também é recomendado moderação no consumo de açúcar e álcool, além da manutenção de um peso saudável.



O cuidado com o peso pode ser feito com escolhas que priorizam a saúde, a executiva relembra, por exemplo, que a marca lançou a Becel Toque Gourmet — pensada para cozinhar todos os tipos de receita, como o arancini ou cuca de banana , unindo sabor e leveza. Além de ser fonte de vitaminas A e E, a novidade traz 30% menos calorias, zero lactose e zero gorduras trans por porção, oferecendo mais equilíbrio sem abrir mão do cuidado com a saúde.