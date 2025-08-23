Síndrome do ninho vazio: como lidar com a saída dos filhos de casa

Momento de transição familiar é comparado com o luto. Visual Generation / stock.adobe.com

Depois de passar anos dedicados à criação dos filhos, os pais geralmente enfrentam um momento de transição quando os filhos ficam adultos e decidem sair de casa em busca de independência, seja para estudar, trabalhar ou constituir família. É nesse momento que pode aparecer a síndrome do ninho vazio, fenômeno emocional que associa sintomas como tristeza e solidão.

A sensação de perda com a partida dos filhos pode ser comparada a uma espécie de luto. O médico psiquiatra cooperado da Unimed Porto Alegre Paulo Rogério Dalla Colletta de Aguiar explica que a comparação com o luto é uma boa forma de descrever o que acontece com muitos pais quando a casa fica mais vazia. Não o luto como conhecemos, mas pela transformação de uma rotina que não existirá mais da mesma forma.

— Essa mudança pode trazer sentimentos como saudosismo, ansiedade, tristeza e, às vezes, irritabilidade. Os sintomas variam e são, na maioria das vezes, transitórios. No entanto, se o sofrimento for muito agudo e durar a ponto de afetar as atividades diárias, é importante procurar ajuda profissional. Embora seja considerada uma condição psicológica, a síndrome do ninho vazio não é uma doença psiquiátrica — destaca.

As mães acabam sendo as mais suscetíveis a esse fenômeno. O médico explica que, como as mulheres assumem um papel mais protetor e afetivo no cuidado com os filhos, elas podem sentir mais o impacto da saída deles de casa. Já os pais, que culturalmente têm a visão de que os filhos são criados para o mundo e devem seguir seus próprios caminhos, tendem a sentir menos. O fenômeno também costuma ocorrer em outros momentos desafiadores, como a aposentadoria e a menopausa, o que pode potencializar o quadro.

— É importante ressaltar que a síndrome do ninho vazio não afeta apenas os pais biológicos. Avós ou cuidadores que exerceram um papel parental também podem vivenciar essa experiência — completa Aguiar.

Como se preparar para a mudança

Por mais que os pais saibam que em algum momento os filhos vão sair de casa, muitos não se preparam para viver esse momento. O médico geriatra cooperado da Unimed Porto Alegre Roman Orzechowsk acredita que o que falta, na maioria das vezes, é uma conversa clara entre a família. Para ele, a falta de comunicação acaba afetando as relações familiares.

— A vida é feita de ciclos: nossos filhos crescem e se tornam adultos. Temos que estimulá-los para seguir seus caminhos e construir suas próprias vidas. Ao mesmo tempo, os pais precisam preencher seus próprios espaços. É um exercício diário, difícil, mas fundamental. Quando nos damos conta, o tempo passou e a transição se torna muito mais desafiadora — alerta.

Por isso, a preparação para a mudança na rotina parental deve ser uma construção diária. Uma das sugestões, conforme o psiquiatra Paulo de Aguiar, é os pais desenvolverem novos interesses e se envolverem em atividades de lazer.

— O momento pode ser ideal para voltar a estudar, praticar esportes, atividades coletivas ou se dedicar a uma paixão antiga. Além de cuidar do corpo, esse pode ser um momento para alimentar a espiritualidade, reforçar amizades, ler e realizar viagens que já estavam planejadas e nunca saíram do papel — sugere o médico.

O geriatra Roman Orzechowsk acredita que o ninho vazio acontece quando a única coisa que o sustenta vai embora e não há nada para preenchê-lo. Por isso, se a rotina dos pais está preenchida com outras atividades e a vida está seguindo seu fluxo, essa transição acontece de forma mais saudável.

— A questão do desapego também é importante. Acompanhei um casal que morava em um apartamento grande e, depois que o filho saiu de casa para estudar, eles decidiram vender o imóvel. Perceberam que o espaço só fazia sentido com a presença do filho. O desapego desse espaço físico representou o início de uma nova fase. Pessoas apegadas acabam sofrendo mais — reflete.

Quando buscar ajuda

Os sintomas relacionados à síndrome do ninho vazio costumam ser passageiros. No entanto, o psiquiatra da Unimed Porto Alegre Rogério Dalla Colletta de Aguiar diz que é importante estar atento aos sinais, especialmente em pessoas que já têm diagnósticos de transtornos como depressão e ansiedade. O médico recomenda atenção com os seguintes sintomas:

Tristeza, solidão e sensação de vazio;

Falta de prazer constante nas atividades diárias;

Alterações significativas no apetite e no sono;

Baixa autoestima e sentimentos de inutilidade;

Prejuízo na rotina, com sofrimento perdurando por mais de duas semanas.

