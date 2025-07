Laser endovenoso viabiliza cirurgia de varizes sem cortes e sem sangramento

Sócios na Clínica Vascullar, Cláudio Nhuch e Ana Carolina Costa são especializados em tratamentos minimamente invasivos. Divulgação

Em menor ou maior grau, o aparecimento de varizes é muito comum na população adulta. No Brasil, de acordo com estatísticas divulgadas pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a doença alcança em torno de 38% das pessoas. Se forem consideradas as microvarizes, o percentual cresce bastante: 80% das mulheres, gênero mais suscetível por questões hormonais, apresentam o problema. As veias dilatadas e tortuosas são uma condição incurável, como diabetes ou hipertensão, mas é possível controlar a progressão se for feito o acompanhamento adequado.

O médico Cláudio Nhuch, cirurgião vascular especializado em tratamentos minimamente invasivos, explica porque a doença demanda tratamento:

– Mesmo sem sintoma nenhum, é arriscado não tratar, pois as varizes podem evoluir para complicações sérias – alerta, citando o desenvolvimento de inflamações da pele, o maior risco de infecções bacterianas e de flebite (que pode provocar trombose).



Tire suas dúvidas sobre os procedimentos disponíveis

Quanto antes forem diagnosticadas e tratadas, melhor o prognóstico e menos invasivas são as opções de tratamento. O diagnóstico precoce e o olhar especializado são essenciais, salienta Cláudio. O cirurgião trabalha há mais de 15 anos com a médica Ana Carolina Costa, dedicando-se exclusivamente ao tratamento de varizes nos últimos cinco anos. Juntos, criaram a primeira clínica de cirurgia vascular de Porto Alegre com centro cirúrgico ambulatorial próprio, que realiza procedimentos 100% a laser e já soma mais de 450 casos já tratados.

No Rio Grande do Sul, a Clínica Vascullar é uma das poucas a oferecer avanços como a técnica ATTA (Ablação Térmica Total Assistida). Conta com todos os equipamentos para avaliar com precisão o melhor tratamento para cada caso. Ana Carolina explica:

– Usamos recursos como a termografia, que capta a atividade térmica das veias, e a realidade aumentada, que mapeia com precisão as estruturas venosas. Isso facilita o planejamento e o acompanhamento dos tratamentos.

Resultado de um investimento de R$ 4 milhões, o centro cirúrgico ambulatorial é homologado pela Vigilância Sanitária. Na entrevista a seguir, Cláudio detalha a importância e os benefícios dos mais modernos procedimentos adotados por eles e os diferenciais da clínica.

Quais as vantagens do procedimento feito na Clínica Vascullar?

Ao final do procedimento, o paciente veste uma meia elástica e sai caminhando. Não há mais a necessidade de repouso, não tem sangramento nessa cirurgia. É muito menos invasiva e muito mais detalhada. Guiada por imagens do ultrassom, não deixa nada para trás, como ocorria na cirurgia convencional, que ainda exige dois a três dias de repouso total e retirada de pontos em 10 dias. Hoje a gente libera o paciente para atividades físicas em 48 horas. Utilizamos também as botas pneumáticas. O paciente fica meia hora ali fazendo um lanchinho antes de ir embora, faz essa drenagem e está liberado para retornar à sua vida.

Como era o tratamento de varizes antes dessa evolução para o laser?

A cirurgia de varizes, das veias maiores, saltadas, é feita há mais de 100 anos. Mas era uma cirurgia bem agressiva, as veias doentes eram literalmente arrancadas. Os pacientes normalmente tinham bastante dor, tinham que fazer repouso mais prolongado, às vezes precisavam se afastar do trabalho 15, 30, 40 dias. De 2018 para cá, as fibras de laser se tornaram mais finas e possibilitaram tratar as veias mais superficiais também. Hoje se faz 100% do procedimento com anestesia local e não fica nenhum corte. Somos a única clínica em Porto Alegre com Centro Cirúrgico Ambulatorial específico para varizes e com a autorização para usar o óxido nitroso, um tipo de sedação que atualmente não pode ser realizada em um consultório comum. Chama-se sedação consciente, por meio de um gás que o paciente respira.

O que significa ter um centro cirúrgico ambulatorial próprio?

No Brasil, as pessoas precisam ir ao hospital fazer uma cirurgia de varizes. Para fazer fora do hospital é preciso oferecer um centro cirúrgico montado, com ar-condicionado específico, metragem de sala adequada, todo o material de monitorização, de emergência, toda a estrutura pronta para oferecer segurança aos pacientes. Fora do Brasil, porém, a cirurgia é realizada em ambientes não tão equipados. Nos Estados Unidos e Europa é comum a realização em consultórios médicos comuns, mas aqui no Brasil as exigências para liberação destes procedimentos em clínicas são bem maiores.

Quais são os principais diferenciais da clínica?

Um deles é o uso da técnica ATTA. No Sul, são poucos médicos que realizam. A outra é a Sessão 4S, nossa Super Sessão sob Sedação, que alia laser transdérmico e escleroterapia para aqueles pacientes com muitas microvarizes. Dois cirurgiões atuam ao mesmo tempo, cada um em uma perna, porque nós temos toda a estrutura duplicada: dois lasers, dois aparelhos de resfriamento de pele, duas realidades aumentadas.

É comum fazer o procedimento e depois voltar a variz?

A variz que foi tratada não volta, mas a doença não tem cura. Então, todo ano o paciente precisa voltar ao médico para avaliar a situação. Não necessariamente vai fazer cirurgia de novo. É comum, em torno de 8 a 10 anos, haver uma recidiva, que pode atingir até 50% dos pacientes que já realizaram algum procedimento.

SAIBA MAIS

• Sintomas comuns: dor ou queimação nas pernas, inchaço, principalmente no fim do dia, sensação de peso ou cansaço, coceira e câimbras, manchas escuras na pele.

• Complicações possíveis: trombose venosa, úlceras varicosas (feridas de difícil cicatrização), embolia pulmonar (em casos graves e raros).

• Causas: fatores genéticos e fatores cotidianos; pessoas que trabalham em pé por muitas horas ao dia tem maior predisposição.

• Vantagens da cirurgia com a técnica ATTA

- Sem internação e sem anestesia geral;

- Recuperação imediata; o uso de meias elásticas é indicado por apenas 5 a 7 dias;

- Não há cortes, o desconforto é mínimo e o risco de complicações é muito reduzido;

- A ausência de cicatrizes visíveis favorece a autoestima e o bem-estar.

• Vantagens do Tratamento de varizes com a técnica 4S