Aplicativo conecta pacientes e médicos via chat em minutos 

Olá Doutor elimina burocracias e agiliza atendimentos de saúde. Olá Doutor / Divulgação

Regulamentada em 2022, a telemedicina ganhou muita popularidade nos últimos anos. De acordo com a Horizon Grand View Research, estima-se crescimento anual de 17,8% para esse mercado no Brasil entre 2025 e 2030. Para além do aspecto conveniência, a prática aprimora o acesso, o acompanhamento e a continuidade dos cuidados de saúde.

Hoje, as inovações neste modelo têm ditado o futuro do atendimento médico. Nascido com o propósito de fomentar a democratização da saúde no Brasil, o Olá Doutor tem uma proposta alternativa às soluções tradicionais: conectar pacientes e médicos via chat, 24 horas por dia, em qualquer lugar e sem a necessidade de plano de saúde ou assinatura.

Descubra, a seguir, como as características do Olá Doutor otimizam o acesso à saúde da população no Brasil:

1. Alternativa descomplicada

O Olá Doutor tem toda a sua funcionalidade concentrada no aplicativo. As consultas são feitas de maneira assíncrona (via mensagem de texto) e sem necessidade de agendamento prévio – eliminando filas, longas esperas e deslocamentos. Basta iniciar um chat e descrever sintomas ou necessidades para o médico disponível. A partir daí, o atendimento é humanizado, focado na experiência e nas demandas específicas do usuário.

2. Praticidade e acessibilidade

Em um país com dimensões como as do Brasil, é fundamental que a população tenha acesso à saúde de forma prática e econômica. O Olá Doutor permite que qualquer pessoa faça uma consulta médica, de qualquer lugar e a qualquer hora.

– Essa possibilidade se estende, inclusive, para os lugares mais remotos do território nacional, onde nem sempre a saúde chega. Para isso, basta ter um celular e sinal de internet. As consultas também têm valores acessíveis, a partir de R$ 69, e oferecem parcelamento em até três vezes no cartão de crédito – explica o head de marketing do Olá Doutor, Wagner Heinke.

3. Promoção de saúde e prevenção de doenças

Como agente de saúde, o propósito do Olá Doutor é democratizar e viabilizar o atendimento médico primário em quaisquer circunstâncias. Isso inclui contexto mais complexos e delicados, que exigem cuidados especiais.

– Em cenários pandêmicos (como os da Covid-19 e da H1N1) e de ressurgimento de doenças (como tuberculose e sarampo), o aplicativo possibilita receber orientações rápidas e seguras sem a necessidade de expor pacientes, profissionais e população em geral a filas e aglomerações. Dessa maneira, ajuda no controle de surtos e na prevenção de complicações – destaca o head de marketing.

4. Superação de desafios do setor

– Dados da Demografia Médica 2023 apontam que, no Brasil, há somente 2,6 médicos para cada mil habitantes. Dessa maneira, é natural que tanto o sistema de saúde público quanto o privado estejam sobrecarregados – expõe Heinke.