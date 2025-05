Consultas médicas em até 2 minutos? Conheça o app que promete saúde sem fila 

Aplicativo conecta pacientes a médicos em poucos minutos. Olá Doutor / Divulgação

A expansão da telemedicina no Brasil tem transformado o acesso à saúde, especialmente ao reduzir o tempo de espera por consultas simples e facilitar a obtenção de documentos como receitas e atestados médicos. Prova disso é que, entre 2020 e 2023, o número de atendimentos remotos saltou de 11 milhões para 30 milhões – crescimento de 172%, segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde).

O Olá Doutor nasceu dentro desse novo cenário. A proposta do aplicativo – disponível para Android e iOS – é conectar pacientes a médicos em poucos minutos, eliminando burocracia e longos períodos de espera.

– Nossa missão é clara: democratizar o cuidado médico no Brasil, porque a saúde precisa chegar rápido, custar pouco e funcionar no dia a dia – salienta o sócio e diretor do aplicativo Olá Doutor, Anderson Zilli.

Confira quatro motivos para usar o aplicativo Olá Doutor:

1. Simples de usar

Para usar o Olá Doutor, basta baixar o aplicativo no celular, fazer o cadastro e adquirir a consulta desejada – com médico generalista ou uma das 25 especialidades disponíveis. Em seguida, é só descrever sua necessidade, como sintomas, dúvidas, encaminhamentos ou renovação de receita, e aguardar o atendimento. Todo o contato ocorre por chat, com troca de mensagens de texto, áudios, vídeos ou fotos. O uso da câmera não é obrigatório.

– É válido destacar que o aplicativo foi pensado para ser extremamente simples de usar. Qualquer pessoa, mesmo sem familiaridade com tecnologia, consegue acessar o serviço sem depender de planos de saúde, convênios ou associações – afirma o executivo.

2. Não precisa de agendamento

A consulta no Olá Doutor ocorre sem agendamento e, na maioria dos casos, em cerca de 2 minutos. Isso é possível graças ao modelo de comunicação assíncrona (em que médico e paciente não precisam estar conectados ao mesmo tempo) e uma rede com mais de 2 mil profissionais cadastrados, prontos para atender sob demanda.

3. Validade legal

A validade legal dos documentos emitidos pelo Olá Doutor é garantida por um conjunto de medidas que seguem as normas do Conselho Federal de Medicina (CFM).

O aplicativo, por exemplo, foi desenvolvido com base na Resolução nº 2.314/2022 do CFM, que regulamenta oficialmente a prática da telemedicina no Brasil. Além disso, todos os médicos são avaliados individualmente e possuem registro ativo nos respectivos Conselhos Regionais de Medicina (CRM).

Receitas, atestados e solicitações de exames, por sua vez, são assinados digitalmente com certificado compatível com a ICP-Brasil, garantindo autenticidade e validade jurídica em todo o território nacional.

4. Financeiramente acessível

Outro diferencial do Olá Doutor é o preço. A consulta com um médico generalista custa R$ 69; com especialistas, R$ 119. Há ainda opções de assinatura mensal com valores reduzidos e benefícios extras, a exemplo de cupons de desconto em grandes redes do varejo. O pagamento pode ser realizado via Pix ou parcelado em até três vezes no cartão de crédito.