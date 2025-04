Brasil tem marca referência em saúde intestinal e digestiva há 20 anos 

Campanha “Só Activia é Activia” fortalece reconhecimento da marca Activia / Divulgação

Celebrado em 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde reforça a importância dos cuidados e de manter estilos de vida saudáveis. O consumo regular de alimentos com probióticos, por exemplo, pode proporcionar várias benesses para a saúde. A atuação dos microorganismos contribui para o equilíbrio da microbiota/flora intestinal (favorecendo a proliferação de bactérias benéficas para o intestino) e melhora a função digestiva.

No Brasil, Activia foi uma das primeiras marcas da categoria de iogurtes a ter os benefícios dos probióticos vivos aprovados pela Anvisa. Há 20 anos no país, fomentou um grande movimento de autocuidado com a saúde intestinal, sendo reconhecida como o iogurte funcional número 1 na opinião dos brasileiros, segundo auditoria da Nielsen*.

Inovação constante

Activia conta com mais de 35 produtos em diferentes sabores e formatos para o cuidado diário da saúde digestiva. Além da linha regular, a linha zero (0% lactose, 0% gordura e 0% adição de açúcares**) e o leite fermentado compõem o portfólio que busca acompanhar as diversas necessidades do público.

Recentemente, Activia lançou uma edição limitada de verão em parceria com os embaixadores da marca. Rafa Kalimann assinou o sabor Kiwi, e Cauã Reymond, o Pêssego. A edição teve o papel importante de rejuvenescer a marca, trazendo novas embalagens modernas e jovens, que exploraram a estação com sabores refrescantes para os dias mais quentes.

Rafa Kalimann e Cauã Reymond assinam sabores de Activia em edição limitada Activia / Divulgação

A campanha atual “Nem todo iogurte com probióticos é Activia. Só Activia é Activia” reforça não apenas a preferência dos consumidores, mas também a singularidade das formulações. A cepa de probiótico (Bifidobacterium animalis lactis CNCM I-2494)*** utilizada globalmente nos produtos é única e exclusiva.

Embora esteja no Brasil há 20 anos, a empresa tem mais de três décadas de história. Desde o início, realiza pesquisas para comprovar os benefícios dos probióticos na saúde humana. Em parceria com pesquisadores e universidades, os estudos promovidos seguem padrões internacionais de investigação.

– O centro de estudos é responsável por assegurar a qualidade e a confiabilidade dos produtos que chegam às prateleiras. Já nas fábricas, o padrão de qualidade da Danone garante processo de produção dedicado a entregar sabores e texturas maravilhosos para o consumidor – diz a gerente de marcas Activia e Danone Masterbrand, Kathlyn Watanabe.

Danone Research & Innovation Paris-Saclay, na França, inaugurado em 2023 Danone / Divulgação

Referência e liderança

Quando combinado a um estilo de vida saudável, os probióticos dos produtos Activia promovem a saúde intestinal e reduzem a frequência de desconfortos como inchaço e ruídos abdominais. Enquanto, de modo geral, estudos sugerem que o consumo desses microorganismos pode afetar positivamente até mesmo o sistema imunológico e a saúde mental.

Ciente de tamanho potencial, a marca tem também uma equipe interna de nutricionistas e busca firmar diversas parcerias com esses profissionais.

– Assumimos o compromisso de educar as pessoas a respeito do que é saúde intestinal e digestiva e por que isso é tão importante. Estes especialistas nos ajudam a desenvolver não apenas novos produtos, mas também conteúdos embasados para disseminar conhecimento – destaca Kathlyn.

O portfólio diverso, somado à comunicação próxima, permitiu à marca fomentar a inclusão dos probióticos na alimentação diária dos consumidores. Hoje, mais do que líder em iogurtes funcionais, Activia é uma verdadeira aliada de nutrição e bem-estar para os brasileiros.

*Segundo a auditoria A.C. Nielsen Do Brasil Ltda (CNPJ 33.000.159/0001-65), Participação do Mercado em Valor, no Total BRASIL (Retail Evolution), no período de Abr/23 a Mar/24 (MOV'24), Segmento Funcional da Categoria de Iogurtes.

**Contém os açúcares próprios dos ingredientes.

***Contém o probiótico Bifidobacterium lactis CNCM I-2494, que ajuda a reduzir a frequência de desconforto intestinal (desconforto abdominal, inchaço, flatulência, ruídos intestinais). Benefício comprovado na porção de 200g, numa quantidade mínima de 8,9x109 UFC.

Imagens ilustrativas.

ALGUNS PRODUTOS CONTÊM GLÚTEN. Leia sempre o rótulo antes de consumir.