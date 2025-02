Brasil é o segundo país que mais realiza procedimentos estéticos, afirma pesquisa 

Em conversa com Eduardo Neubarth Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul ( Cremers) , o cirurgião compartilhou algumas orientações, desde a procura pelo profissional ideal e avaliação do consultório, até o momento da realização. Com a procura por procedimentos estéticos crescendo 40% nos últimos quatro anos, aumenta também o número de complicações decorrentes dessas intervenções, explica Trindade. Dessa forma, ele inicia a entrevista alertando que o primeiro passo seria escolher um profissional com formação em medicina.