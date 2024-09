Laboratório Weinmann chega aos 95 anos como referência no setor

Uma das formas de auxílio na construção de um diagnóstico, a realização de exames está crescendo no Brasil. Registros da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) mostram que, em 2022, cada beneficiário de planos de saúde no país realizou uma média de 22,2 exames de diferentes categorias. O Ministério da Saúde reforça a informação apontando que, entre janeiro de 2022 e novembro de 2023, foram realizados mais de 76 milhões de exames de urina no país e mais de 17 milhões de radiografias. Na busca por resultados mais precisos e processos menos invasivos, a tecnologia tem sido uma aliada de quem trabalha no setor de exames laboratoriais, em que uma empresa gaúcha é referência há quase um século.