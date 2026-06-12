Balanço Patrimonial - CELENA ALIMENTOS S/A - 12/06/2026

Publicidade LegalNotíciaNotíciaA notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.Balanço Patrimonial - CELENA ALIMENTOS S/A - 12/06/2026Confira o Balanço Patrimonial de CELENA ALIMENTOS S/A12/06/2026 - 00h02minCompartilharNavegue pelo conteúdo desta edição, que contém o Balanço Patrimonial de CELENA ALIMENTOS S/AFaça o download do PDF individual da publicação certificada, clicando nos links abaixo:Balanço Patrimonial de CELENA ALIMENTOS S/AEdição completaGZH faz parte do The Trust ProjectSaiba MaisMais sobre: