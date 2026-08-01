Porto Alegre

Transporte coletivo
Notícia

Linhas de lotação Jardim Vila Nova e Menino Deus deixam de operar em Porto Alegre no dia 15 de agosto

EPTC avaliará se será necessário ampliar a oferta de ônibus nos corredores atendidos pelo serviço

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS