Linhas de lotação Jardim Vila Nova e Menino Deus deixam de operar em Porto Alegre no dia 15 de agosto

Em abril, tarifa do transporte teve reajuste. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As linhas de lotação Jardim Vila Nova e Menino Deus deixarão de circular em Porto Alegre no dia 15 de agosto. Os permissionários comunicaram formalmente à prefeitura que não continuarão prestando o serviço.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fará um estudo para avaliar o impacto do encerramento sobre o transporte coletivo da região. A análise considerará o número médio de passageiros transportados pelas lotações, a oferta atual e a capacidade das linhas de ônibus que atendem os mesmos corredores. O último dia de circulação será 14 de agosto, uma sexta-feira.

Com base no levantamento, a prefeitura verificará se os ônibus existentes conseguem absorver a demanda ou se será necessário ampliar a oferta. A conclusão da análise técnica está prevista para a próxima semana, quando deverão ser definidos eventuais ajustes operacionais.

Em nota, a EPTC e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) lamentaram a interrupção do serviço. Os órgãos afirmaram que a legislação não permite ao poder público obrigar os permissionários a manter a operação.

Aumento da tarifa em abril

A tarifa das lotações de Porto Alegre subiu de R$ 8 para R$ 9 em 27 de abril. O reajuste de 12,5% foi o primeiro aplicado ao serviço desde julho de 2022.

O novo valor foi definido após pedido da Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação de Porto Alegre (ATL). Conforme a prefeitura, o cálculo considerou o impacto da reoneração da folha de pagamento e a elevação dos custos operacionais, principalmente com o óleo diesel.